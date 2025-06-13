Здоровье — прежде всего: какие заболевания дают право на бесплатное санаторно-курортное лечение

Некоторые пенсионеры обладают правом на бесплатное санаторно-курортное лечение. Они могут раз в год поехать в санаторий за счет государства и восстановить силы после длительного лечения, справиться с хроническими заболеваниями или облегчить течение болезни. Бесплатные путевки для всех российских пенсионеров не предусмотрены.
Есть федеральные льготники, которые могут получить путевку независимо от места проживания, а есть — региональные. Как пишет «Я вправе», последним стоимость путевки компенсируется из регионального бюджета и круг получателей может отличаться.
Кто имеет право на бесплатное санаторно-курортное лечение?
Чтобы пенсионеру получить путевку бесплатно он должен входить в число федеральных или региональных льготников, иметь медицинские показания для санаторно-курортного лечения и подтверждающие документы.
На федеральном уровне право на бесплатное санаторно-курортное лечение для лиц пенсионного возраста принадлежит (на основании ст.6.1 178-ФЗ):
- участникам ВОВ.
- ветеранам боевых действий;
- инвалидам;
- пострадавшим от радиационных воздействий;
- блокадникам и пр.
Набор социальных услуг и отказ от путевок
Всем указанным пенсионерам полагается набор социальных услуг (НСУ), куда входит и санаторно-курортное обслуживание. Пенсионер может отказаться от бесплатных путевок в санатории и проезда и тогда ему будут доплачивать к пенсии.
Если пенсионер не входит в круг федеральных льготников, ему стоит изучить региональное законодательство, которое может содержать расширенный перечень претендентов на бесплатные путевки.
Медицинские показания: Какие заболевания дают право на санаторно-курортное лечение?
Пенсионеры могут получить бесплатную путевку не только по факту принадлежности к льготной категории, но и по состоянию здоровья. Многие полагают, что путевки в санаторий полагаются только тяжелобольным людям или перенесшим тяжелые операции.
На самом деле список заболеваний достаточно широкий и в него входят весьма распространенные болезни (например, конъюнктивит, варикозное расширение вен или нарушения сна).
Полный перечень заболеваний, которые могут служить основанием для отправки на санаторно-курортное лечение, приведен в Приказе от 28 сентября 2020 года №1029н «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения». — Медицинские показания для получения путевки.
Порядок действий: куда обращаться и какие документы нужны
Бесплатные путевки по медицинским показаниям выдают после посещения терапевта. Врач должен подтвердить, что пенсионер нуждается в санаторно-курортном лечении и выдать справку по форме 070/у-04. Она должна содержать перечень хронических заболеваний и рекомендации по лечению.
При подаче заявления на предоставление путевки пенсионеру помимо справки по форме 070/у нужно иметь при себе:
- паспорт;
- СНИЛС;
- пенсионное удостоверение;
- справку о размере пенсии (при необходимости).
Сроки оформления: шесть месяцев на получение путевки
На основании выданной справки по форме 070/у-04 пенсионеру следует в течение 6 месяцев получить путевку. К слову, справка только подтверждает наличие оснований для оформления путевки, но не гарантирует ее получение. Если справка истекла, придется ее переоформлять.
Для оформления путевки в санаторий необходимо обращаться в подразделения соцзащиты, в СФР или МФЦ, либо подать заявление через госуслуги.
Путевки распределяются в порядке очередности. В течение 10 дней после передачи заявления гражданина должны поставить в очередь. Далее остается ждать предоставления путевки. Период ожидания может продлиться до 8-12 месяцев. Проверить свое место в очереди на путевку гражданин может на сайте СФР.
Санаторно-курортная карта: оформление перед поездкой
После получения путевки необходимо получить санаторно-курортную карту. Ее выдадут не ранее чем за два месяца до начала срока ее действия. Санаторно-курортная карта должна содержать результаты обследований, которые нужно пройти до ее получения.
|Этап / Требование
|Необходимые документы и действия
|Сроки и особенности
|Примечания
|1. Медицинское обследование и справка
|- Медицинская справка по форме № 070/у (выдается лечащим врачом после обследования)
|Справка действует 6–12 месяцев (в зависимости от источника)
|Обследования: анализы крови и мочи, ЭКГ, рентген, флюорография, УЗИ, заключения узких специалистов и др.
|2. Подготовка заявления
|- Заявление о предоставлении путевки
- Паспорт
- СНИЛС
- Пенсионное удостоверение или иной документ, подтверждающий льготы
- Справка о размере пенсии (при необходимости)
|Заявление можно подать лично, через МФЦ, по почте или онлайн (портал Госуслуг)
|В заявлении указываются ФИО, адрес, паспортные данные, СНИЛС, основания для получения путевки
|3. Регистрация заявления и постановка в очередь
|- Передача заявления в территориальное отделение СФР или МФЦ
|В течение 10 дней после подачи заявления гражданина ставят в очередь
|Период ожидания путевки — от 8 до 12 месяцев
|4. Получение путевки
|- Уведомление о выделении путевки
|После получения путевки необходимо оформить санаторно-курортную карту
|Карта выдается не ранее чем за 2 месяца до начала лечения
|5. Оформление санаторно-курортной карты
|- Результаты обследований: анализы крови и мочи, ЭКГ, рентген, УЗИ, эндоскопия, печеночные пробы, заключения узких специалистов, справка из ПНД, акушер-гинеколога (для женщин)
|Карта действует в пределах срока лечения, оформляется лечащим врачом
|Карта подтверждает медицинские показания и отсутствие противопоказаний
|6. При необходимости — оформление сопровождающего
|- Документы сопровождающего (если требуется дополнительная путевка)
|Выдается дополнительная путевка для сопровождающего пенсионера
|Сопровождающий может получить отдельную путевку
|7. При заезде в санаторий
|- Паспорт
- Путевка
- Санаторно-курортная карта
|При заезде могут потребоваться дополнительные документы, уточнять в санатории
|Рекомендуется заранее узнать полный список документов
Перед поездкой стоит заранее уточнить, какие документы понадобятся в санатории: они могут отличаться в зависимости от организации.