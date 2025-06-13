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Здоровье — прежде всего: какие заболевания дают право на бесплатное санаторно-курортное лечение

Опубликовано: 13 июня 2025 14:02
санатории для пенсионеров
Здоровье — прежде всего: какие заболевания дают право на бесплатное санаторно-курортное лечение
globallookpress/ Sergey Elagin

Полный гайд по получению бесплатной путевки для пенсионеров.

Некоторые пенсионеры обладают правом на бесплатное санаторно-курортное лечение. Они могут раз в год поехать в санаторий за счет государства и восстановить силы после длительного лечения, справиться с хроническими заболеваниями или облегчить течение болезни. Бесплатные путевки для всех российских пенсионеров не предусмотрены.

Есть федеральные льготники, которые могут получить путевку независимо от места проживания, а есть — региональные. Как пишет «Я вправе», последним стоимость путевки компенсируется из регионального бюджета и круг получателей может отличаться.

Кто имеет право на бесплатное санаторно-курортное лечение?

Чтобы пенсионеру получить путевку бесплатно он должен входить в число федеральных или региональных льготников, иметь медицинские показания для санаторно-курортного лечения и подтверждающие документы.

На федеральном уровне право на бесплатное санаторно-курортное лечение для лиц пенсионного возраста принадлежит (на основании ст.6.1 178-ФЗ):

  • участникам ВОВ.
  • ветеранам боевых действий;
  • инвалидам;
  • пострадавшим от радиационных воздействий;
  • блокадникам и пр.

Набор социальных услуг и отказ от путевок

Всем указанным пенсионерам полагается набор социальных услуг (НСУ), куда входит и санаторно-курортное обслуживание. Пенсионер может отказаться от бесплатных путевок в санатории и проезда и тогда ему будут доплачивать к пенсии.

Если пенсионер не входит в круг федеральных льготников, ему стоит изучить региональное законодательство, которое может содержать расширенный перечень претендентов на бесплатные путевки.

Медицинские показания: Какие заболевания дают право на санаторно-курортное лечение?

Пенсионеры могут получить бесплатную путевку не только по факту принадлежности к льготной категории, но и по состоянию здоровья. Многие полагают, что путевки в санаторий полагаются только тяжелобольным людям или перенесшим тяжелые операции.

На самом деле список заболеваний достаточно широкий и в него входят весьма распространенные болезни (например, конъюнктивит, варикозное расширение вен или нарушения сна).

Полный перечень заболеваний, которые могут служить основанием для отправки на санаторно-курортное лечение, приведен в Приказе от 28 сентября 2020 года №1029н «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения». — Медицинские показания для получения путевки.

Порядок действий: куда обращаться и какие документы нужны

Бесплатные путевки по медицинским показаниям выдают после посещения терапевта. Врач должен подтвердить, что пенсионер нуждается в санаторно-курортном лечении и выдать справку по форме 070/у-04. Она должна содержать перечень хронических заболеваний и рекомендации по лечению.

При подаче заявления на предоставление путевки пенсионеру помимо справки по форме 070/у нужно иметь при себе:

  • паспорт;
  • СНИЛС;
  • пенсионное удостоверение;
  • справку о размере пенсии (при необходимости).

Сроки оформления: шесть месяцев на получение путевки

На основании выданной справки по форме 070/у-04 пенсионеру следует в течение 6 месяцев получить путевку. К слову, справка только подтверждает наличие оснований для оформления путевки, но не гарантирует ее получение. Если справка истекла, придется ее переоформлять.

Для оформления путевки в санаторий необходимо обращаться в подразделения соцзащиты, в СФР или МФЦ, либо подать заявление через госуслуги.

Путевки распределяются в порядке очередности. В течение 10 дней после передачи заявления гражданина должны поставить в очередь. Далее остается ждать предоставления путевки. Период ожидания может продлиться до 8-12 месяцев. Проверить свое место в очереди на путевку гражданин может на сайте СФР.

Санаторно-курортная карта: оформление перед поездкой

После получения путевки необходимо получить санаторно-курортную карту. Ее выдадут не ранее чем за два месяца до начала срока ее действия. Санаторно-курортная карта должна содержать результаты обследований, которые нужно пройти до ее получения.

Этап / Требование Необходимые документы и действия Сроки и особенности Примечания
1. Медицинское обследование и справка - Медицинская справка по форме № 070/у (выдается лечащим врачом после обследования) Справка действует 6–12 месяцев (в зависимости от источника) Обследования: анализы крови и мочи, ЭКГ, рентген, флюорография, УЗИ, заключения узких специалистов и др.
2. Подготовка заявления - Заявление о предоставлении путевки
- Паспорт
- СНИЛС
- Пенсионное удостоверение или иной документ, подтверждающий льготы
- Справка о размере пенсии (при необходимости)		 Заявление можно подать лично, через МФЦ, по почте или онлайн (портал Госуслуг) В заявлении указываются ФИО, адрес, паспортные данные, СНИЛС, основания для получения путевки
3. Регистрация заявления и постановка в очередь - Передача заявления в территориальное отделение СФР или МФЦ В течение 10 дней после подачи заявления гражданина ставят в очередь Период ожидания путевки — от 8 до 12 месяцев
4. Получение путевки - Уведомление о выделении путевки После получения путевки необходимо оформить санаторно-курортную карту Карта выдается не ранее чем за 2 месяца до начала лечения
5. Оформление санаторно-курортной карты - Результаты обследований: анализы крови и мочи, ЭКГ, рентген, УЗИ, эндоскопия, печеночные пробы, заключения узких специалистов, справка из ПНД, акушер-гинеколога (для женщин) Карта действует в пределах срока лечения, оформляется лечащим врачом Карта подтверждает медицинские показания и отсутствие противопоказаний
6. При необходимости — оформление сопровождающего - Документы сопровождающего (если требуется дополнительная путевка) Выдается дополнительная путевка для сопровождающего пенсионера Сопровождающий может получить отдельную путевку
7. При заезде в санаторий - Паспорт
- Путевка
- Санаторно-курортная карта		 При заезде могут потребоваться дополнительные документы, уточнять в санатории Рекомендуется заранее узнать полный список документов

Перед поездкой стоит заранее уточнить, какие документы понадобятся в санатории: они могут отличаться в зависимости от организации.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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