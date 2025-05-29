«Бетонное чудище без окон, без дверей»: почему петербуржцы бойкотируют запуск ТРК «Голливуд»

Открытие нового торгово-развлекательного центра «Голливуд» у станции метро «Пионерская» вызвало бурную реакцию в Сети. Казалось бы, красивое здание, развлекательная зона, привычные арендаторы… Но многие петербуржцы встретили новость вовсе не с восторгом.

«Петербургу нужен ТЦ, как чайнику второй носик»

Один из главных упрёков — в переизбытке пустующих ТРК. Горожане иронизируют: по городу можно пройтись от одного «полупустого молла» до другого — освещение горит, эскалаторы работают, а в магазинах гуляет ветер.

«Купеческий двор, Сити-Молл, Алладин… Зачем ещё один?» — спрашивают в комментариях. И добавляют: лучше бы подземный переход на пересечении Испытателей и Коломяжского построили.

«Красота по-петербуржски»: бетон и безликие фасады

Внешний вид здания тоже оказался под прицелом. Его называют «бетонным крематорием», «сараем», а кто-то сравнил с победителем конкурса на худшую архитектуру.

Особенно возмущены жители соседних домов: здание, по их словам, «загородило свет и дало такую усадку, что у них пошли трещины в стенах». Вместо очередного ТЦ горожане мечтали о сквере, библиотеке или доме детского творчества.

«Бетонное чудище без окон, без дверей».

Название — повод для дискуссий

Название «Голливуд» большинство восприняло как чуждое. Шутят: «А почему не Болливуд?». Кто-то всерьёз предлагает альтернативы — «Самоварово», «Союзмультфильм» или «Свердловская киностудия».

Многие отмечают: в нынешние времена имя «Голливуд» звучит совсем не к месту.

Где магазины, где больницы?

Некоторые комментарии поднимают вопрос не просто об очередной стройке, а о приоритетах в градостроительстве. Люди жалуются: «Больницу начали строить — и снесли», «Культурного центра нет», «Школу бы построили». Новый ТРК на их фоне воспринимается как лишняя витрина без содержимого, пишут читатели Fontanka.

«Рабочие места» vs. «ненужная коробка»

Да, находятся и те, кто выступает за строительство — ради рабочих мест и развития района. Но в ответ слышат: «А какие рабочие места в полупустом ТЦ?» или «Это будет очередной базар с шавермой и суши по акции».