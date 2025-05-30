Пенсионный минимум: что нужно знать о стаже и коэффициентах, чтобы получить пенсию в 2025 году

Социальный фонд России (СФР) заверил, что ни один россиянин не останется без пенсии, даже если не имеет достаточного стажа и пенсионных коэффициентов для получения страховой пенсии. В фонде объяснили, как назначается пенсия и какие виды выплат доступны гражданам.

Страховая и социальная пенсии: в чем разница?

Для получения страховой пенсии необходимо соблюдение трех условий: достижение требуемого возраста, наличие требуемого страхового стажа и минимально необходимого пенсионного коэффициента (ПК).

Однако, если по каким-то причинам человек не получил права на страховую пенсию, он имеет право на социальную пенсию, хотя она назначается через пять лет после достижения пенсионного возраста.

Средний стаж в России: более 30 лет

«Средний стаж в России при выходе на пенсию — больше 30 лет. Даже при минимальной зарплате за этот срок можно получить пенсионный коэффициент, превышающий минимально необходимый. Если по каким-то причинам человек не получил права на страховую пенсию, он имеет право на социальную пенсию, хотя она назначается через пять лет после достижения пенсионного возраста. Так что без пенсии никто не останется», — заверили в фонде в беседе с РБК.

Сумма пенсии складывается из фиксированной выплаты (с 1 февраля этого года 8 907,7 руб.), пенсионного коэффициента (ПК) и его стоимости (1 ПК = 145,69 руб.)

Индивидуальный ПК рассчитывается исходя из пенсионных взносов, которые работодатель перечисляет за сотрудника. Единый тариф по страховым взносам составляет 30% от годовой зарплаты сотрудника. Из этих 30% 53,4% — индивидуальная часть взносов на пенсию.

Чтобы узнать коэффициент, нужно сумму рассчитанных индивидуальных взносов поделить на установленную в этом году максимальную часть взносов (441 991,8 руб. в 2025 году) и умножить ее на 10.

Согласно примеру, который приводит фонд, при зарплате 80 тыс. руб. в месяц ПК составляет 3,48 за год.

Дальше ПК умножается на стаж, получается суммарный коэффициент, который умножается на 145,69 руб. При стаже 35 лет и ПК 3,48 суммарный коэффициент составит 121,8, а часть пенсии исходя из этого — 17 745 руб. С фиксированной выплатой она составит 26 652 руб.

Коэффициенты за декрет: не только работа

ПК назначается не только, когда человек работает. Например, за уход за первым ребенком до полутора лет назначается 1,8 коэффициента, за вторым — 3,6. Эти периоды также учитываются при расчете пенсии.

Минимальный ПК в 2025 году составляет 30 единиц.

Критерий Страховая пенсия по старости Социальная пенсия Пенсионный возраст (2025) Мужчины — 64 года, женщины — 59 лет На 5 лет позже: мужчины — 69, женщины — 64 Минимальный страховой стаж 15 лет Не требуется Минимальный пенсионный коэффициент 30 баллов Не требуется Формула расчёта (ИПК × 145,69 руб.) + 8 907,7 руб. Фиксируется государством Источники начисления баллов Официальная работа, уход за детьми. Не учитывается Возможность остаться без пенсии Нет, если есть стаж и баллы Нет, назначается при отсутствии права на страховую пенсию Срок назначения При достижении пенсионного возраста и выполнении условий Через 5 лет после пенсионного возраста Причины отказа в страховой пенсии Недостаточно стажа/баллов, «серая» зарплата — Размер выплаты Индивидуальный, зависит от баллов и стажа Меньше, чем страховая пенсия

Серая зарплата — бедная старость: главная опасность

«Проблема недостаточного пенсионного коэффициента может коснуться только тех, кто получает серую зарплату. Причины маленькой пенсии нужно искать не в пенсионном коэффициенте, а в теневой занятости», — подчеркнул фонд.

Получение зарплаты «в конверте» лишает работника возможности формировать достойную пенсию в будущем.