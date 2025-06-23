Без пяти минут гетто: пять худших районов Петербурга по мнению горожан

Несмотря на статус культурной столицы, не все районы Санкт-Петербурга одинаково комфортны для жизни. Согласно свежему опросу горожан, к числу наименее благоприятных территорий они отнесли Выборгский, Невский, Московский, Центральный и Красногвардейский районы. Рассмотрим, что не устраивает петербуржцев.

1. Выборгский район

Основная проблема — экология. Район включает в себя промышленные зоны, среди которых особенно выделяются территории Парнаса и Каменки. Дополнительную нагрузку создаёт мусорный полигон, расположенный вблизи жилой застройки. Воздействие на качество воздуха и общее восприятие среды — негативное.

2. Невский район

Критически высокая плотность населения. В муниципальном образовании «Оккервиль» она достигает 25 тысяч человек на квадратный километр. Это порождает нагрузку на транспорт, медицину, школы и другие элементы городской инфраструктуры.

3. Московский район

Рейтинг низкий из-за инфраструктурной деградации. На территории много промзон, складов и ветхого фонда, особенно в районе Московской Заставы. Индустриальное прошлое плохо трансформируется в жилую среду, что сдерживает развитие и снижает комфорт проживания.

4. Центральный район

Вопреки туристической привлекательности, это один из наиболее аварийных участков города. Проблемные магистрали: Литейный, Лиговский и Невский проспекты — перегружены транспортом и характеризуются высокой аварийностью. Движение здесь остаётся напряжённым круглосуточно.

5. Красногвардейский район

Лидирует по числу преступлений: 326 на 100 тысяч жителей по итогам прошлого года. Для сравнения, это один из самых тревожных показателей в городе. Фактор криминогенности снижает инвестиционную привлекательность и общее ощущение безопасности.

Альтернатива

На фоне перечисленных районов положительно выделяется Приморский. Он чаще других упоминается петербуржцами как самый комфортный для жизни — во многом благодаря новому жилому фонду, относительной экологии и развитию социальной инфраструктуры, отмечал портал 78.