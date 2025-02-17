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Как петербуржцу получить визу в Японию

17 февраля 2025 19:31
Турист в Японии
Как петербуржцу получить визу в Японию
Городовой ру

С 17 февраля действуют новые правила.

С 17 февраля туристам из Санкт-Петербурга, планирующим поездку в Японию, больше не нужно предоставлять бронь и оплату отеля для оформления визы. Теперь процесс стал еще проще, а получить разрешение на въезд можно всего за несколько дней.

Какие изменения ввели для петербуржцев

Теперь для подачи документов в консульство Японии в Санкт-Петербурге достаточно указать планируемый маршрут с названиями гостиниц, без подтверждающих документов об оплате проживания.

Однако остается несколько обязательных условий:

  • Бронь авиабилетов в обе стороны.
  • Документы, подтверждающие финансовую состоятельность (справка с места работы с указанием зарплаты или выписка из банка).

При этом оформление визы бесплатное, а средний срок ее получения составляет 3–4 рабочих дня.

В Москве и других регионах правила уже упростили

Аналогичные изменения ввели в Москве еще в ноябре 2024 года, а в приморских консульствах Японии документ об оплаченной брони отеля не требовали и раньше.

Кроме того, в январе посольство уточнило, что безработные туристы также могут получить визу, если подтвердят наличие достаточных средств для поездки. Достаточно приложить выписку из банка с суммой на счете, сказано на сайте Генконсульства.

Почему это важно

Япония становится все более популярным направлением среди россиян. В 2023 году страну посетили 99,3 тысячи туристов из России, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Во многом рост связан именно с упрощением визовых требований и минимальным количеством отказов.

Теперь петербуржцам стало еще проще отправиться в Страну восходящего солнца и насладиться ее уникальной культурой, без лишних бюрократических сложностей!

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургТуризм
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