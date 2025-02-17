Как петербуржцу получить визу в Японию

С 17 февраля туристам из Санкт-Петербурга, планирующим поездку в Японию, больше не нужно предоставлять бронь и оплату отеля для оформления визы. Теперь процесс стал еще проще, а получить разрешение на въезд можно всего за несколько дней.
Какие изменения ввели для петербуржцев
Теперь для подачи документов в консульство Японии в Санкт-Петербурге достаточно указать планируемый маршрут с названиями гостиниц, без подтверждающих документов об оплате проживания.
Однако остается несколько обязательных условий:
- Бронь авиабилетов в обе стороны.
- Документы, подтверждающие финансовую состоятельность (справка с места работы с указанием зарплаты или выписка из банка).
При этом оформление визы бесплатное, а средний срок ее получения составляет 3–4 рабочих дня.
В Москве и других регионах правила уже упростили
Аналогичные изменения ввели в Москве еще в ноябре 2024 года, а в приморских консульствах Японии документ об оплаченной брони отеля не требовали и раньше.
Кроме того, в январе посольство уточнило, что безработные туристы также могут получить визу, если подтвердят наличие достаточных средств для поездки. Достаточно приложить выписку из банка с суммой на счете, сказано на сайте Генконсульства.
Почему это важно
Япония становится все более популярным направлением среди россиян. В 2023 году страну посетили 99,3 тысячи туристов из России, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Во многом рост связан именно с упрощением визовых требований и минимальным количеством отказов.
Теперь петербуржцам стало еще проще отправиться в Страну восходящего солнца и насладиться ее уникальной культурой, без лишних бюрократических сложностей!
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