Купальник как преступление: фитнес-клуб рискует лишиться лицензии из-за дресс-кода

Это вызвало бурное обсуждение в социальных сетях и привело к проверкам со стороны властей.

В Санкт-Петербурге разгорается громкий скандал, связанный с новым дресс-кодом в фитнес-клубах. В некоторых клубах введен запрет на раздельные купальники, включая бикини. Женщин, посещающих бассейн в таких купальниках, просят покинуть территорию

Проверка Комитета по межнациональным отношениям

Комитет по межнациональным отношениям Санкт-Петербурга начал проверку информации о новых правилах посещения бассейна в одном из фитнес-клубов города. Первый заместитель председателя комитета Алексей Силкин подтвердил это в беседе с корреспондентом URA.RU.

Реакция вице-губернатора

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко также прокомментировал ситуацию в ходе прямой линии правительства города. Он оценил действия фитнес-центра как превышение полномочий и возможные нарушения уголовного кодекса.

Потапенко заявил о намерении направить обращение в прокуратуру с требованием провести проверку и при необходимости лишить фитнес-клуб лицензии.

Жалобы на дискриминацию

В социальных сетях появились сообщения о том, что владелец фитнес-клуба ввел правила, ограничивающие выбор купальников для женщин, разрешив плавание только в мусульманских купальных костюмах.

Клиентки фитнес-клуба обратились с жалобой на дискриминацию к главе комитета по межнациональным отношениям. Представители сети фитнес-центров отказались от комментариев.

Мнения психологов

Психологи считают, что демонстрация сексуальности не всегда связана с наготой. Речь идет об уважении к окружающим и соблюдении этикета. Клинический психолог Ирина Смолярчук даже сравнила посещение бассейна в откровенном купальнике с неадекватным поведением.

Решение конфликта:

Чтобы не обострять конфликт, фитнес-клуб вернул деньги за неиспользованный абонемент некоторым клиенткам. В договорах планируется уточнить правила допустимой формы одежды. Существует предложение распространить эту практику на все фитнес-центры России.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от результатов прокураторской проверки. Этот случай показывает, насколько важно тщательно прорабатывать правила и учитывать интересы всех посетителей учреждений.

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