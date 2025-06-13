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Раритет из Петербурга: листок Александра Блока уйдет с молотка по цене автомобиля

Опубликовано: 13 июня 2025 09:32
Аукцион Литфонда
Раритет из Петербурга: листок Александра Блока уйдет с молотка по цене автомобиля
Городовой ру

Это настоящая находка для коллекционеров.

Аукционный дом «Литфонд» проведет онлайн-торги из Петербурга, посвященные раритетным книгам, автографам, фотографиям и историческим бумагам.

Среди лотов — уникальные автографы Александра Блока, Анны Ахматовой и Владимира Маяковского. Главным же сокровищем торгов станет автограф Александра Блока — стихотворение, оцененное в 1,6 млн рублей.

Раритеты аукциона: Блок, Ахматова, Маяковский

Как рассказали в организации, в числе раритетов — автографы Александра Блока, Анны Ахматовой, книга-манифест со стихами Владимира Маяковского в оформлении Эль Лисицкого, а также ценные исторические труды о России, Москве и Петербурге, уникальные фотоснимки Казани конца XIX века и другие редкости.

Самым дорогим лотом аукциона является рукопись музейного уровня, датируемая периодом 1910-х — стихотворение Александра Блока, собственноручно записанное поэтом.

История публикации и тетрадь беловых автографов

«Впервые произведение было опубликовано в воронежском журнале «Сирена» в 1918 году. Беловой автограф стихотворения с правкой под заглавием «Марии Гавриловне Савиной (после «Бурелома»)» записан в Тетради беловых автографов стихотворений 1900—1902 гг. Выставленная рукопись датируется Блоком «15 октября (?) 1900 г.», — отметили в «Литфонде».

Текст представленного в каталоге автографа стихотворения «Артистке» совпадает с текстом стихотворения, напечатанного в журнале «Сирена», но имеются пунктуационные разночтения в ряде строк. К рукописи имеется экспертное заключение Института русской литературы (Пушкинский Дом).

Стартовая ставка за поэтический раритет составляет 1,6 млн рублей.

Что делает автограф Блока таким ценным:

  • Историческая значимость. Рукопись, написанная рукой великого поэта, является ценным историческим документом.
  • Уникальность. Автограф — это уникальный предмет, существующий в единственном экземпляре.
  • Литературная ценность. Стихотворение Блока — это произведение искусства, а его рукописный вариант обладает особой ценностью для литературоведов и поклонников поэзии.
  • Музейный уровень. Рукопись соответствует уровню экспонатов, представленных в музеях.

Аукцион «Литфонда» — это уникальная возможность приобрести ценные предметы, связанные с историей и культурой России. Автограф Александра Блока — это настоящее сокровище, которое может стать украшением любой коллекции.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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