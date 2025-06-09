Более трехсот лет назад: как указ Петра I создал социальную службу в России

Система социальной защиты в России менялась в течение трех столетий. Но все началось именно с маленького, но очень важного указа Петра I.

В июне 1701 года изменилась жизнь самых уязвимых людей в России и стала отправной точкой для создания социальной защиты в нашей стране.

Именно в этот день Петр I подписал указ, который положил начало государственной системе помощи бедным, больным, сиротам и престарелым. Так началась история службы, которая и сейчас оказывает социальную поддержку в России.

Указ Петра I

До Петра Великого в России помощь нуждающимся существовала, но была скорее делом милосердия церкви и частных лиц. В 1701 году император издал указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых», сообщает сайт Социальной защиты в России.

По этому документу в богадельнях на каждых десятерых больных должен был приходиться один здоровый человек, который заботился бы о них, помогал и ухаживал. Это был первый шаг к системной социальной защите, когда государство взяло на себя ответственность за самых слабых.

Что такое богадельни?

Богадельни — это специальные дома для бедных, больных и престарелых, где они могли получить приют и помощь. Петр I не просто приказал их открыть, но и заложил правила, как там должно быть устроено: обязательно должен быть человек, который следит за больными, помогает им с повседневными делами. Это был прообраз современной социальной службы.

Как развивалась социальная защита после Петра I

После указа Петра I социальная помощь в России стала постепенно развиваться. При Екатерине II был открыт родильный дом для бедных женщин.

В каждой губернии создавались «приказы общественного призрения» — государственные органы, которые контролировали работу школ, больниц, богаделен и приютов. Тогда же появились первые воспитательные дома для сирот и незаконнорожденных детей.

В начале XIX века открылись первые школы для глухонемых и слепых детей, а также появились благотворительные организации, которые помогали нуждающимся с едой, лекарствами и обучением.

Александр I основал Императорское Человеколюбивое общество — крупную благотворительную организацию, которая занималась помощью бедным и больным по всей стране.

Социальная помощь в XX веке и сегодня

После революции 1917 года система социальной защиты стала частью государственной политики. Был создан Народный комиссариат социального обеспечения, а позже — Министерство соцобеспечения РСФСР.

Сегодня социальные работники продолжают дело, начатое Петром I: они помогают пожилым, больным, инвалидам, сиротам и другим нуждающимся. В России 8 июня ежегодно отмечается День социального работника — в честь исторического указа Петра Великого.