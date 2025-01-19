Болота, Нева, да сыра земля? Что на самом деле было на месте основания Петербурга

Многие полагают, что Санкт-Петербург был построен Петром I на пустом болотистом месте. Однако история устья Невы гораздо богаче и старше. Это место было населено и значимо задолго до основания великой столицы.

Древние времена: первые поселения и торговля

Первые люди появились на берегах Невы около 5 тысяч лет назад. Археологи обнаружили древние стоянки, в том числе в районе нынешнего Разлива — того самого, где Ленин скрывался в 1917 году. К IX веку здешние земли стали частью торгового пути «из варяг в греки», и здесь пересекались пути купцов со всей Европы и Востока. На Васильевском острове находили арабские монеты, скандинавские украшения и русские изделия.

Территория принадлежала Новгородской республике и была известна как Вотская пятинa. Здесь мирно жили славяне и финно-угорские племена: водь и ижора. Однако спокойствие нарушали частые шведские набеги.

Крепости и войны

В 1300 году шведы основали крепость Ландскрону в устье реки Охта. Но спустя год новгородцы, возмущенные дерзостью, уничтожили ее под предводительством князя Андрея Александровича, сына Александра Невского. Позже на этих землях возник русский город-крепость Орешек, символ стойкости и обороны.

Однако по Столбовскому миру 1617 года, после Смутного времени, Россия потеряла выход к Балтийскому морю. Шведы закрепились на Неве, называя эти земли Ингерманландией, и построили крепость Ниеншанц с мощным гарнизоном. Вокруг нее росло шведское поселение Ниен, а рядом оставались русские деревни с деревянной Спасской церковью.

Возвращение России

В 1703 году Петр I исправил ситуацию: штурмом была взята крепость Ниеншанц, и радость местных жителей не знала предела. Шведская оккупация закончилась, а Петр основал здесь Санкт-Петербург. Любопытно, что формально территория оставалась шведской еще 13 лет.

Таким образом, Питер возник не на болоте, а на месте с богатой историей: от древних поселений и торгового пути до ожесточенных битв за контроль над Невой. И все это стало основой для города, который спустя столетия стал культурным и архитектурным символом России.