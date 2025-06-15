Больше денег за ДТП: Госдума увеличивает лимит выплат по европротоколу

Госдума окончательно приняла закон об увеличении лимита выплат по европротоколу до 200 тыс. руб. Это значит, что водители, попавшие в ДТП, смогут получить больше денег на ремонт своего автомобиля, оформляя происшествие без участия сотрудников полиции.

Однако это касается только тех случаев, где у сторон ДТП есть разногласия.

Действующие лимиты: 100 тысяч рублей ранее

На данный момент максимальный размер выплаты по европротоколу в случае, если у участников аварии есть разногласия, составляет 100 тыс. руб.

Этой же суммой ограничена выплата по европротоколу, если водители не сделали фотографии ДТП. Так страховщики ограждают себя от мошенников, которые оформляют поддельные извещения о несуществующих ДТП и получают страховые выплаты.

Цель законопроекта: индексация выплат после пяти лет

Законопроект поступил в Госдуму в июне 2023 года. В пояснительной записке говорится, что проиндексировать сумму страховых выплат по упрощенной схеме оформления документов о ДТП для получения выплаты по ОСАГО без привлечения сотрудников полиции при наличии разногласий необходимо, поскольку лимит выплат не увеличивался более пяти лет.

Оформление ДТП по европротоколу: Условия для максимальной выплаты

Как пишет Autonews, на данный момент максимальная сумма выплат по упрощенной системе оформления ДТП (европротоколу) составляет 400 тыс. руб. Но для оформления аварии по такой схеме оба участника должны быть согласны со степенью вины друг друга.

Также один из участников ДТП должен провести фотофиксацию случившегося с помощью специального приложения.

Преимущества европротокола:

Экономия времени. Оформление ДТП без участия сотрудников полиции позволяет сэкономить время и избежать пробок.

Удобство. Процедура оформления европротокола достаточно проста и понятна.

Независимость. Участники ДТП сами решают, как оформить происшествие.

Недостатки европротокола:

Ограничения по выплатам. Лимиты выплат по европротоколу могут быть недостаточными для покрытия всех убытков.

Сложности с разногласиями. Если участники ДТП не могут прийти к согласию, оформление усложняется.

Необходимость фотофиксации. Не всегда есть возможность сделать качественные фотографии места происшествия.

Как правильно оформить европротокол

Убедиться в возможности оформления. Убедиться, что нет пострадавших, нет разногласий по обстоятельствам ДТП и у обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО. Сфотографировать место происшествия. Сделать фотографии повреждений автомобилей, расположения машин на дороге, знаков и разметки. Заполнить извещение о ДТП. Заполнить извещение о ДТП (бланк можно получить у страховой компании или скачать в интернете). Подписать извещение. Подписать извещение о ДТП вместе с другим участником аварии. Сообщить в страховую компанию. Сообщить о ДТП в свою страховую компанию в течение 5 рабочих дней. Предоставить документы в страховую. Предоставить все необходимые документы в страховую компанию.

Параметр До изменения После изменения Условия и особенности Максимальный лимит выплаты по европротоколу при согласии сторон 400 000 рублей Без изменений — 400 000 рублей Оба участника ДТП должны согласиться со степенью вины; необходима фотофиксация ДТП специальным приложением Максимальный лимит выплаты по европротоколу при разногласиях сторон 100 000 рублей 200 000 рублей Выплаты увеличиваются вдвое; применяется при наличии разногласий между участниками ДТП Максимальный лимит выплаты при отсутствии фотофиксации ДТП 100 000 рублей 100 000 рублей (без изменений) Ограничение введено для предотвращения мошенничества с поддельными извещениями о ДТП Дата принятия закона До июня 2023 года Закон принят Госдумой в июне 2023 года Закон внесла группа депутатов от фракции «Новые люди» Причина изменения лимита Лимит не индексировался более 5 лет Необходимость проиндексировать выплаты по европротоколу при разногласиях Закон направлен на адаптацию выплат к современным реалиям и борьбу с мошенничеством

Увеличение лимита выплат по европротоколу — это позитивное изменение для автовладельцев. Оно позволит получить больше денег на ремонт автомобиля в случае ДТП, оформленном без участия сотрудников полиции.