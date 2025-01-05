Городовой / Общество / Как петербуржцам подготовиться к поездке в Болгарию
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Как петербуржцам подготовиться к поездке в Болгарию

5 января 2025 14:01
Болгария
Как петербуржцам подготовиться к поездке в Болгарию
Legion-Media

Сюрпризы в путешествиях редко кого радуют.

Болгария остается популярным направлением для отдыха петербуржцев, но ее визовые и транспортные требования претерпели изменения. Перед поездкой важно ознакомиться с правилами и подготовить все необходимые документы.

С 31 марта 2024 года Болгария частично присоединилась к Шенгенской зоне. Для въезда гражданам России потребуется действующая шенгенская виза, либо национальная виза Болгарии. Кроме того, допускается въезд по визам Румынии или Кипра, выданным до этой даты.

Важно помнить, что прямое авиасообщение между Россией и Болгарией временно приостановлено. Петербуржцам рекомендуется планировать маршруты через третьи страны, такие как Турция или Сербия, с пересадками в Стамбуле или Белграде.

Перед поездкой необходимо проверить срок действия заграничного паспорта (он должен быть действителен не менее трёх месяцев после завершения поездки) и подготовить медицинскую страховку с покрытием не менее 30 000 евро. Также важно учесть, что российские карты Visa и Mastercard в Болгарии не работают, поэтому рекомендуется заранее подготовить наличные средства в евро или использовать карты иностранных банков.

Подготовка к путешествию обеспечит комфорт и безопасность во время отдыха в Болгарии, сообщает источник.

Новости по теме
Из России в Армению: рассказываем, нужен ли загранник, виза и другие правила Из России в Армению: рассказываем, нужен ли загранник, виза и другие правила 14 декабря 2024 17:02
Куда поехать в январе в России: интересные направления, которых не встретить в Турции и Азии Куда поехать в январе в России: интересные направления, которых не встретить в Турции и Азии 8 декабря 2024 09:30
В Турции неурожай: мандарины из каких стран будут завозить в Россию В Турции неурожай: мандарины из каких стран будут завозить в Россию 17 ноября 2024 16:30
Путешествие из России в Грузию: нужна ли виза, загранник и другие документы Путешествие из России в Грузию: нужна ли виза, загранник и другие документы 17 ноября 2024 10:30
Почему в Турции в жару принято пить чай, а в России — холодную воду Почему в Турции в жару принято пить чай, а в России — холодную воду 27 мая 2024 09:15
Автор:
Максакова Яна
Общество Туризм
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏 1
😹 2
🙀 1
😿 1
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще