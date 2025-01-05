Как петербуржцам подготовиться к поездке в Болгарию

Болгария остается популярным направлением для отдыха петербуржцев, но ее визовые и транспортные требования претерпели изменения. Перед поездкой важно ознакомиться с правилами и подготовить все необходимые документы.

С 31 марта 2024 года Болгария частично присоединилась к Шенгенской зоне. Для въезда гражданам России потребуется действующая шенгенская виза, либо национальная виза Болгарии. Кроме того, допускается въезд по визам Румынии или Кипра, выданным до этой даты.

Важно помнить, что прямое авиасообщение между Россией и Болгарией временно приостановлено. Петербуржцам рекомендуется планировать маршруты через третьи страны, такие как Турция или Сербия, с пересадками в Стамбуле или Белграде.

Перед поездкой необходимо проверить срок действия заграничного паспорта (он должен быть действителен не менее трёх месяцев после завершения поездки) и подготовить медицинскую страховку с покрытием не менее 30 000 евро. Также важно учесть, что российские карты Visa и Mastercard в Болгарии не работают, поэтому рекомендуется заранее подготовить наличные средства в евро или использовать карты иностранных банков.

Подготовка к путешествию обеспечит комфорт и безопасность во время отдыха в Болгарии, сообщает источник.