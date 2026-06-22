Больше не один вокзал: в Петербурге появится сразу две станции для новой скоростной магистрали

Совсем скоро поездка из Москвы в Санкт-Петербург перестанет быть долгим путешествием. Мы привыкли к «Сапсанам», но новая высокоскоростная магистраль (ВСМ) — это совершенно другой уровень.
Где будем останавливаться?
Всего на пути построят 14 станций, сообщили в пресс-службе проекта ВСМ. Это не просто остановки в чистом поле, а полноценные транспортные узлы.
Самое интересное, что в самих столицах станций будет несколько:
- В Москве — 4 станции. Можно будет сесть там, где удобнее, а не ехать через весь город на Ленинградский вокзал.
- В Санкт-Петербурге — 2 станции.
- Тверская область получит сразу 4 остановки, Новгородская — 2.
- По одной станции построят в Подмосковье и Ленобласти.
Никаких шлагбаумов и переездов
Главная фишка ВСМ — это полная изоляция. Магистраль строят с нуля как отдельный коридор. Это значит, что поезд не будет пересекаться ни с обычными электричками, ни с автомобильными дорогами.
Никаких переездов и светофоров. Только мосты и эстакады. Это нужно для безопасности и, конечно, для бешеной скорости.
Как быстро мы поедем?
А теперь к цифрам, которые впечатляют. Сейчас «Сапсан» идет около 4 часов. По новой магистрали время в пути сократится до 2 часов 15 минут. Поезда будут разгоняться до 360–400 км/ч.
Когда запуск и на чём поедем?
Ждать осталось не так уж долго. Первые испытания планируют начать в 2027 году. Поезда будут нашими, отечественными. Для первого состава уже сварили 11 вагонов.
Это будет абсолютно новый тип поездов, рассчитанный именно на сверхвысокие скорости. Внутри обещают полный комфорт и даже несколько классов обслуживания — от простого до «премиума».
Ранее «Городовой» рассказывал, что электрички с Московского вокзала будут перенаправлены.