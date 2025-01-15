Вакцина против лишнего веса: будущее без диет уже близко

Ученые наконец-то разработали вакцину, которая может сделать организм менее склонным к набору лишнего веса. Препарат действует иначе, чем модные в Петербурге уколы для похудения, работающие за счет снижения аппетита. Новая вакцина предотвращает воспалительные процессы, которые способствуют накоплению жира, и может стать революционным решением в борьбе с ожирением.

В ходе исследования мышам вводили Mycobacterium vaccae — полезные бактерии, которые можно найти в коровьем молоке и почве. Еженедельные инъекции позволили животным сохранять стабильный вес, даже при питании продуктами с высоким содержанием сахара и жиров. Результаты показали, что вакцинированные мыши, несмотря на нездоровый рацион, набирали столько же веса, сколько и те, кто питался здоровой пищей.

Ученые предполагают, что бактерии уменьшают вызванное стрессом воспаление, которое усиливается при употреблении обработанного мяса, очищенных злаков и сладких напитков. Воспаление, помимо увеличения уровня кортизола — гормона стресса, также нарушает работу лептина, отвечающего за аппетит и обмен веществ. Это приводит к необходимости есть больше для достижения чувства насыщения.

Вакцина уже доказала свою эффективность на животных, однако ее применение для людей потребует дополнительных исследований. Тем не менее, очевидно, что уже не за горами та ночь, когда можно будет есть с вечера до утра ни в чем себе не отказывая, пишет источник.