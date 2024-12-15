Быстрые, карамельные и медово-горчичные: 3 петербургских рецепта маринованных шампиньонов

Маринованные грибы — это незаменимая закуска для праздничного стола. Однако магазинные шампиньоны часто не радуют ни вкусом, ни качеством. Лучший выход — приготовить их самостоятельно. Мы собрали три проверенных рецепта, которые помогут вам удивить гостей и дополнить меню оригинальными закусками.
Быстрые шампиньоны: просто и вкусно
Этот рецепт подходит для тех, кто ценит минимализм и скорость. Готовые шампиньоны отлично подойдут как для салатов, так и в качестве самостоятельного блюда.
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 500 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Уксус 9% — 2 ст. ложки
- Масло растительное — 50 мл
- Сахар и соль — по 1 ч. ложке
- Перец душистый горошком — 10 шт.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Вода — 50 мл
- Гвоздика — 1 шт.
Приготовление:
- Чеснок нарежьте пластинами, добавьте к нему воду, масло, уксус и специи.
- Грибы промойте, уберите мусор и некрасивые участки.
- Поместите шампиньоны в кастрюлю с маринадом, доведите до кипения, варите 7 минут.
- Остудите грибы вместе с маринадом, переложите в банку и оставьте в холодильнике на ночь.
Срок хранения: 2–3 недели.
«Карамельные» грибы: для ценителей необычного
Шампиньоны с соевым соусом получаются невероятно аппетитными и приобретают пикантную сладковатую нотку.
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 400 г
- Соевый соус — 2 ст. ложки
- Уксус яблочный — 1 ст. ложка
- Масло растительное — 50 мл
- Сахар — 1 ч. ложка
- Чеснок — 2 зубчика
- Укроп — 1/2 пучка
- Лавровый лист — 1 шт.
- Соль и специи — по вкусу
Приготовление:
- Шампиньоны проварите 5 минут, откиньте на дуршлаг.
- В миске смешайте соус, уксус, масло, чеснок, укроп и специи.
- Залейте остывшие грибы маринадом, поместите в банку и оставьте в холодильнике на 3–5 часов.
Срок хранения: до 5 дней.
Медово-горчичные грибы: аромат и пикантность
Этот рецепт создаёт уникальный вкус благодаря сочетанию мёда и горчицы. Отличный выбор для гурманов.
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 600 г
- Мёд — 2 ч. ложки
- Горчица (острая и зернистая) — по 1–2 ч. ложки
- Лимон — 1/2 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Масло подсолнечное — 3 ст. ложки
- Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
- Шампиньоны проварите 5 минут, откиньте на дуршлаг.
- Смешайте мёд, горчицу, масло, лимонный сок и чеснок в маринад.
- Залейте горячие грибы маринадом, поместите в банку и встряхните.
- Оставьте грибы в холодильнике минимум на 6 часов.
Срок хранения: 1–2 дня.
Итог
Эти рецепты подойдут для любого новогоднего меню. Выбирайте вариант по вкусу или экспериментируйте, добавляя свои любимые специи. Домашние грибы всегда выигрывают перед магазинными, радуя гостей свежестью и насыщенным вкусом.