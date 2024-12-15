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Быстрые, карамельные и медово-горчичные: 3 петербургских рецепта маринованных шампиньонов

15 декабря 2024 12:02
Быстрые, карамельные и медово-горчичные: 3 петербургских рецепта маринованных шампиньонов
Быстрые, карамельные и медово-горчичные: 3 петербургских рецепта маринованных шампиньонов
Фото Городовой.ру

Домашние и идеальные для салатов и закуски.

Маринованные грибы — это незаменимая закуска для праздничного стола. Однако магазинные шампиньоны часто не радуют ни вкусом, ни качеством. Лучший выход — приготовить их самостоятельно. Мы собрали три проверенных рецепта, которые помогут вам удивить гостей и дополнить меню оригинальными закусками.

Быстрые шампиньоны: просто и вкусно

Этот рецепт подходит для тех, кто ценит минимализм и скорость. Готовые шампиньоны отлично подойдут как для салатов, так и в качестве самостоятельного блюда.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны — 500 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Уксус 9% — 2 ст. ложки
  • Масло растительное — 50 мл
  • Сахар и соль — по 1 ч. ложке
  • Перец душистый горошком — 10 шт.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Вода — 50 мл
  • Гвоздика — 1 шт.

Приготовление:

  1. Чеснок нарежьте пластинами, добавьте к нему воду, масло, уксус и специи.
  2. Грибы промойте, уберите мусор и некрасивые участки.
  3. Поместите шампиньоны в кастрюлю с маринадом, доведите до кипения, варите 7 минут.
  4. Остудите грибы вместе с маринадом, переложите в банку и оставьте в холодильнике на ночь.

Срок хранения: 2–3 недели.

«Карамельные» грибы: для ценителей необычного

Шампиньоны с соевым соусом получаются невероятно аппетитными и приобретают пикантную сладковатую нотку.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны — 400 г
  • Соевый соус — 2 ст. ложки
  • Уксус яблочный — 1 ст. ложка
  • Масло растительное — 50 мл
  • Сахар — 1 ч. ложка
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Укроп — 1/2 пучка
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Соль и специи — по вкусу

Приготовление:

  1. Шампиньоны проварите 5 минут, откиньте на дуршлаг.
  2. В миске смешайте соус, уксус, масло, чеснок, укроп и специи.
  3. Залейте остывшие грибы маринадом, поместите в банку и оставьте в холодильнике на 3–5 часов.

Срок хранения: до 5 дней.

Медово-горчичные грибы: аромат и пикантность

Этот рецепт создаёт уникальный вкус благодаря сочетанию мёда и горчицы. Отличный выбор для гурманов.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны — 600 г
  • Мёд — 2 ч. ложки
  • Горчица (острая и зернистая) — по 1–2 ч. ложки
  • Лимон — 1/2 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Масло подсолнечное — 3 ст. ложки
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Шампиньоны проварите 5 минут, откиньте на дуршлаг.
  2. Смешайте мёд, горчицу, масло, лимонный сок и чеснок в маринад.
  3. Залейте горячие грибы маринадом, поместите в банку и встряхните.
  4. Оставьте грибы в холодильнике минимум на 6 часов.

Срок хранения: 1–2 дня.

Итог

Эти рецепты подойдут для любого новогоднего меню. Выбирайте вариант по вкусу или экспериментируйте, добавляя свои любимые специи. Домашние грибы всегда выигрывают перед магазинными, радуя гостей свежестью и насыщенным вкусом.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургРецепты
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