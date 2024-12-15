Быстрые, карамельные и медово-горчичные: 3 петербургских рецепта маринованных шампиньонов

Домашние и идеальные для салатов и закуски.

Маринованные грибы — это незаменимая закуска для праздничного стола. Однако магазинные шампиньоны часто не радуют ни вкусом, ни качеством. Лучший выход — приготовить их самостоятельно. Мы собрали три проверенных рецепта, которые помогут вам удивить гостей и дополнить меню оригинальными закусками.

Быстрые шампиньоны: просто и вкусно

Этот рецепт подходит для тех, кто ценит минимализм и скорость. Готовые шампиньоны отлично подойдут как для салатов, так и в качестве самостоятельного блюда.

Ингредиенты:

Шампиньоны — 500 г

Чеснок — 3 зубчика

Уксус 9% — 2 ст. ложки

Масло растительное — 50 мл

Сахар и соль — по 1 ч. ложке

Перец душистый горошком — 10 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Вода — 50 мл

Гвоздика — 1 шт.

Приготовление:

Чеснок нарежьте пластинами, добавьте к нему воду, масло, уксус и специи. Грибы промойте, уберите мусор и некрасивые участки. Поместите шампиньоны в кастрюлю с маринадом, доведите до кипения, варите 7 минут. Остудите грибы вместе с маринадом, переложите в банку и оставьте в холодильнике на ночь.

Срок хранения: 2–3 недели.

«Карамельные» грибы: для ценителей необычного

Шампиньоны с соевым соусом получаются невероятно аппетитными и приобретают пикантную сладковатую нотку.

Ингредиенты:

Шампиньоны — 400 г

Соевый соус — 2 ст. ложки

Уксус яблочный — 1 ст. ложка

Масло растительное — 50 мл

Сахар — 1 ч. ложка

Чеснок — 2 зубчика

Укроп — 1/2 пучка

Лавровый лист — 1 шт.

Соль и специи — по вкусу

Приготовление:

Шампиньоны проварите 5 минут, откиньте на дуршлаг. В миске смешайте соус, уксус, масло, чеснок, укроп и специи. Залейте остывшие грибы маринадом, поместите в банку и оставьте в холодильнике на 3–5 часов.

Срок хранения: до 5 дней.

Медово-горчичные грибы: аромат и пикантность

Этот рецепт создаёт уникальный вкус благодаря сочетанию мёда и горчицы. Отличный выбор для гурманов.

Ингредиенты:

Шампиньоны — 600 г

Мёд — 2 ч. ложки

Горчица (острая и зернистая) — по 1–2 ч. ложки

Лимон — 1/2 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Масло подсолнечное — 3 ст. ложки

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Шампиньоны проварите 5 минут, откиньте на дуршлаг. Смешайте мёд, горчицу, масло, лимонный сок и чеснок в маринад. Залейте горячие грибы маринадом, поместите в банку и встряхните. Оставьте грибы в холодильнике минимум на 6 часов.

Срок хранения: 1–2 дня.

Итог

Эти рецепты подойдут для любого новогоднего меню. Выбирайте вариант по вкусу или экспериментируйте, добавляя свои любимые специи. Домашние грибы всегда выигрывают перед магазинными, радуя гостей свежестью и насыщенным вкусом.