Чехлы с платежными стикерами больше не нужны: в России нашли способ оплачивать покупки «Айфонами»

В Москве, Подмосковье и Казани стартовал пилотный запуск новой технологии бесконтактной оплаты — сервиса «Волна». Разработка обещает стать отечественной альтернативой Apple Pay и Google Pay, но с одной принципиальной особенностью: вместо NFC используется Bluetooth.

Проект реализует ВТБ при участии Национальной системы платёжных карт. В основе лежит протокол Bluetooth Low Energy — он позволяет оплачивать покупки даже без прямого контакта со считывателем.

Смартфон достаточно просто держать рядом. Пока новая технология доступна примерно в сотне торговых точек, но в случае успеха её начнут распространять по другим регионам страны.

Как это работает?

Покупатель выбирает товар, подносит смартфон к терминалу и подтверждает оплату — всё происходит по тому же сценарию, что и с привычными платёжными системами.

Отличие лишь в «начинке»: чип NFC, доступный далеко не всем разработчикам, заменён на Bluetooth — универсальный протокол, поддерживаемый большинством современных телефонов, включая iPhone.

Что дальше?

Система «Волна» была представлена ещё осенью 2024 года. Тогда же её связали с картами «Мир» и «Системой быстрых платежей». Сегодня проект приближается к реальной практике. Ожидается, что к 2026 году подобные сервисы станут массовыми — не только от ВТБ, но и от Сбера, который также ведёт собственные разработки.

Интересно, что Альфа-Банк ещё в 2024 году получил доступ к NFC-чипу на iPhone — без взлома, полностью легально. Банк даже выразил готовность делиться наработками, но массовой реализации пока не произошло.

Тем временем на Западе тренды меняются: Apple в мае 2025 года позволила PayPal использовать NFC на iPhone, пусть пока только в Германии. Это означает, что монополия купертиновцев постепенно размывается. В России же делают ставку на альтернативу — и, похоже, действительно нашли свой путь.