Как коты воспринимают своих хозяев: развеиваем главный миф

Как кошки воспринимают своих хозяев: родитель, друг или член стаи? Большинство петербуржцев сразу скажет — как странного уродливого кота. А вообще, могут ли кошки любить своих владельцев? Тут половина скажет, что нет — коты позволяют за собой ухаживать и все. Разбираемся, что происходит на самом деле.

Кошки не признают «хозяев»

Понятие «хозяин» для кошек не существует, как и для собак. Они не считают себя подчиненными, а воспринимают человека как члена своей семьи, с которым они поддерживают отношения на равных.

Человек как авторитет

Если между человеком и кошкой установлен хороший контакт, то человек становится для кошки авторитетом. Кошки прекрасно понимают, кто их кормит, кто отвечает за их комфорт — например, за расположение лотка и чесание. В таком контексте человек становится скорее родителем, но в кошачьем понимании.

Любовь и привязанность кошек

Говорить о любви в привычном для нас смысле в отношении кошек сложно. Однако, исследования показывают, что кошки могут привязываться к своим владельцам и проявлять признаки расположения и нежности. Эти жесты схожи с теми, что кошки показывают друг другу, когда у них есть близкие отношения.

Жесты любви и заботы

Медленное моргание — это один из признаков привязанности, аналог признания в любви у кошек. Когда они вылизывают наши волосы, это также проявление заботы и социального груминга.

Кошки и их привязанность к людям

Кошки тянутся к своим хозяевам, хотят проводить с ними время, и если человек уходит, они могут испытывать утрату и грусть, подобно людям, пишет источник.