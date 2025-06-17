Черешня каждый день: как выбрать ягоду и сколько съесть, чтобы не пожалеть

Сезон черешни в самом разгаре, но увлекаться и есть килограммами ягоду не стоит, несмотря на ее полезные свойства.

Черешня — летняя ягода, которую любят почти все. Она не только вкусная, но и очень полезная, если знать, как правильно ее выбирать, есть и хранить.

Разбираемся, почему стоит добавить черешню в свой рацион и как не навредить себе.

Почему черешня полезна?

В 100 граммах черешни содержится около 20% суточной нормы витамина С, который помогает иммунитету и поддерживает кожу в тонусе.

Кроме того, в ягодах много витаминов и микроэлементов. Калий, например, помогает сердцу работать без сбоев, снижая нагрузку и нормализуя давление.

Помощь пищеварению и нормализация микрофлоры

Черешня богата клетчаткой, которая улучшает работу кишечника, питает полезные бактерии. Кстати, по содержанию клетчатки черешня даже опережает привычные абрикосы.

Польза для сердца и сосудов

Исследования показывают, что регулярное употребление черешни помогает снизить уровень плохого холестерина и нормализовать давление.

Улучшение сна и защита нервной системы

В черешне есть мелатонин — гормон, который регулирует биоритмы и помогает лучше спать. Уже через неделю регулярного употребления небольшой горсти ягод можно заметить улучшение качества сна.

Красота кожи, волос и ногтей

Черешня содержит антиоксиданты и пектин, которые помогают очищать организм и улучшают состояние кожи. И все вышеперечисленное только малая часть ее полезных свойств.

Как правильно выбирать и хранить черешню?

Покупать ягоды лучше в проверенных местах и обращать внимание на плодоножки — они должны быть зелеными и свежими. Кожица черешни должна быть гладкой, блестящей и без повреждений.

Темные ягоды обычно слаще, а светлые — с кислинкой, но все сорта полезны.

Для хранения черешню лучше не мыть сразу, иначе она быстро испортится. Храните ягоды в холодильнике в бумажном пакете или пластиковом контейнере с отверстиями.

Не кладите рядом яблоки и бананы — они выделяют этилен, который ускоряет порчу черешни.

Сколько черешни можно есть?

Роспотребнадзор рекомендует не превышать 300–400 грамм в день, чтобы не превысить норму калорий, сообщает Роспотребнадзор.

Черешня — это вкусная и полезная ягода. Главное — выбирать качественные ягоды и не переедать.