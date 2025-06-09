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Черное море, черные пляжи: что происходит на курортах рядом с Анапой

Опубликовано: 9 июня 2025 09:13
Черное море
Черное море, черные пляжи: что происходит на курортах рядом с Анапой
Фото: Городовой.ру

Рейд по загрязненным зонам Краснодарского края.

После сообщений о разливе мазута, который затронул береговую линию Анапы и части Темрюкского района, журналисты «Комсомолки» отправились в рейд по курортным точкам Краснодарского края.

Цель — выяснить, как проходят первые дни лета, что происходит на закрытых пляжах и есть ли места, где отдых всё ещё возможен без риска для здоровья.

Анапа: купаться нельзя, но все равно купаются

На Центральном пляже Анапы — насыпи песка, натянута зелёная сетка, вдоль кромки моря продолжают собирать мазут. В зоне пляжа расставлены красно-белые таблички с запретом купания, а спасатели через громкоговоритель регулярно предупреждают отдыхающих.

Но многие игнорируют запреты и заходят в воду, несмотря на сообщения о загрязнении. Кто-то гуляет вдоль берега, другие загорают у насыпи, а некоторые даже разрешают детям играть в воде по колено.

Власти Анапы планируют закрыть пляжи полностью, допустив к ним только ликвидаторов. Подготовка к ограждению уже началась — обсуждается установка заборов или сетки.

Витязево и Утриш: цены упали, море разное

В Витязево, несмотря на запрет купания, отдыхающих меньше не стало. При этом цены на аренду жилья существенно снизились. Комнату на троих можно снять за 500 рублей в сутки, а номер со всеми удобствами — за 800.

На Утрише, где мазут до воды не добрался, и купаться можно, цена выше — от 1900 рублей за самый скромный номер. Вода здесь чище, и туристов — заметно больше.

Темрюкский район: пляжи пока визуально чистые

В Темрюкском районе загрязнение затронуло более 40 километров побережья — от посёлка Волна до Веселовки. Сейчас мазут визуально убран, но купание всё ещё запрещено. Установлены предупреждающие таблички. Туристов здесь мало — в основном местные и командировочные.

Отели продолжают работать. Например, в Волне двухместный номер можно снять за 4100 рублей. Особый спрос — на отели с бассейнами. Чем их больше, тем выше цена.

Тамань и Азовское побережье: вода чистая, сезон открыт

Мазут не добрался до Тамани, Сенного, Приморского и других азовских курортов. Здесь пляжи открыты, вода чистая, и курортный сезон стартовал по плану. На пляже в станице Тамань уже работает обновлённая набережная, доступны сапы, качели и прогулочные зоны.

В районе функционируют 443 отеля и пансионата. Ставка делается на экотуризм, винные маршруты и исторические экскурсии.

Несмотря на загрязнение, Черноморское побережье не потеряло всех своих курортных точек. Где-то пляжи временно закрываются, где-то купание не запрещено, а в некоторых местах сезон начался как ни в чём не бывало. Главное — следить за обстановкой и выбирать отдых с учётом экологии, а не только цен.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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