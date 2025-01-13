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Четырехдневка — что известно о переходе на новый формат работы

13 января 2025 14:02
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Четырехдневка — что известно о переходе на новый формат работы
Legion-Media/ Zoonar

Все зависит от развития определенных технологий.

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов, возглавляющий комитет по социальной политике, в интервью РИА «Новости» поделился своим мнением о будущем российской рабочей недели. По его словам, переход на четырехдневный график в стране неизбежен, но реализовать это получится далеко не везде.

«Я считаю, что, действительно, со временем мы к этому перейдем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей — это просто будет сделать невозможно», — заявил парламентарий.

Нилов подчеркнул, что сокращение рабочей недели потребует значительных изменений в организации труда на предприятиях Петербурга. Например, врачам, которые проводят операции или ведут прием пациентов, невозможно перейти на удаленный режим или уменьшить часы работы без последствий. Однако депутат уверен, что современные технологии могут стать ключом к решению этой задачи, и, конечно же, Петеребург будет в числе перевых.

По его мнению, роботизация, внедрение искусственного интеллекта и оптимизация рабочих процессов помогут не только повысить производительность, но и снизить зависимость многих профессий от физического присутствия. Это, в свою очередь, позволит разгрузить графики и, возможно, повысить доходы граждан.

При обсуждении возможного перехода на четырехдневную неделю Нилов отметил важность плавных и постепенных изменений. Он подчеркнул, что излишнее давление или радикальное вмешательство в существующие нормы может привести к непредсказуемым последствиям.

«Все изменения должны происходить синергетически и эволюционно», — добавил депутат.

Пока сложно сказать, как скоро россияне смогут насладиться дополнительным выходным. Но одно ясно точно: технологии будут играть ключевую роль в будущем рынка труда.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургРабота
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