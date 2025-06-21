Чипсы с майонезом и мороженое с говядиной: эти продукты популярны в Японии, а в России их не найти даже в «Ашане»

Япония — страна парадоксов. Здесь люди вежливо кланяются роботам, осьминоги умеют предсказывать футбольные матчи, а еда... еда выглядит так, будто её придумали в аниме, но дегустируют в научной лаборатории.

Продукты, которые у нас сочли бы издевкой, там продаются в супермаркете под акцию «только сегодня».

Мороженое из мяса

Мороженое со вкусом курицы? Легко. А если хочется чего-то поэкзотичнее — пробуйте пломбир с говядиной, кониной или томатами.

Помидоры в Японии, кстати, считаются сладостью. Так что сочетание помидора и сливок — это вовсе не кулинарное преступление, а нежное объятие вкусов.

Газировка с карри и угрём

С газировкой японцы просто вышли за границы Галактики. Специально для местного рынка выпускаются лимонады со вкусом:

индийского карри,

солёного арбуза,

йогурта,

солёного огурца,

и, внимание, угря.

Последний производит японская табачная компания — и выглядит он как обычная жёлтая газировка. Но на вкус — как будто только что поймали угря, сжали его над стаканом и выпили газированный сок. Такую мерзость по ощущению не пропустит в продажу Роспотребнадзор.

Конфета из кальмара

Эта «папина сладость» вовсе не сладкая. Это — маринованный и подсушенный кальмар, завернутый как конфета.

Их покупают отцы, когда планируют выпить и сытно закусить.

Сырный напиток (да, его пьют)

Удивительно, но в Японии по-прежнему сильно распространено мнение, что сыр — вреден. Особенно среди пожилых и малообразованных слоёв населения.

Поэтому твёрдый сыр у них почти не едят, зато... пьют. В прямом смысле. Сырный соус в бутылке берут с собой как перекус и могут отпить «на ходу», запивая салат или рис.

Чипсы со вкусом банана, мохито и картошки

Если вы считаете, что чипсы с крабом — это вершина гастрономического безумия, вы не пробовали японские:

с майонезом,

лимоном и солью,

бананом,

зелёным чаем,

авокадо с горчицей,

сладким персиком,

со вкусом такояки (жареных осьминожек).

И, да, со вкусом картошки. Чипсы со вкусом самого себя — японцы познали Дзен.

KitKat, с которым всё пошло не так

Японцы обожают KitKat. И как всё, что они любят — ломают и переделывают. В линейке местных вкусов:

зелёный чай,

лепестки сакуры,

соевый соус (!),

яблочный уксус,

каштаны,

стручковая соя,

молочные кости детского пюре ,

, суп из красной фасоли,

и, наконец, KitKat со вкусом сэндвича с фасолью. Понятно, что это не шоколад, это опыт.

А вот тут мы слукавили, отдельные виды батончиков уже можно найти даже в сетевых магазинах. Если хотите попробовать японский гастрономический сюр, то вам на маркетплейсы.