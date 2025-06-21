Чипсы с майонезом и мороженое с говядиной: эти продукты популярны в Японии, а в России их не найти даже в «Ашане»

Япония — страна парадоксов. Здесь люди вежливо кланяются роботам, осьминоги умеют предсказывать футбольные матчи, а еда... еда выглядит так, будто её придумали в аниме, но дегустируют в научной лаборатории.
Продукты, которые у нас сочли бы издевкой, там продаются в супермаркете под акцию «только сегодня».
Мороженое из мяса
Мороженое со вкусом курицы? Легко. А если хочется чего-то поэкзотичнее — пробуйте пломбир с говядиной, кониной или томатами.
Помидоры в Японии, кстати, считаются сладостью. Так что сочетание помидора и сливок — это вовсе не кулинарное преступление, а нежное объятие вкусов.
Газировка с карри и угрём
С газировкой японцы просто вышли за границы Галактики. Специально для местного рынка выпускаются лимонады со вкусом:
- индийского карри,
- солёного арбуза,
- йогурта,
- солёного огурца,
- и, внимание, угря.
Последний производит японская табачная компания — и выглядит он как обычная жёлтая газировка. Но на вкус — как будто только что поймали угря, сжали его над стаканом и выпили газированный сок. Такую мерзость по ощущению не пропустит в продажу Роспотребнадзор.
Конфета из кальмара
Эта «папина сладость» вовсе не сладкая. Это — маринованный и подсушенный кальмар, завернутый как конфета.
Их покупают отцы, когда планируют выпить и сытно закусить.
Сырный напиток (да, его пьют)
Удивительно, но в Японии по-прежнему сильно распространено мнение, что сыр — вреден. Особенно среди пожилых и малообразованных слоёв населения.
Поэтому твёрдый сыр у них почти не едят, зато... пьют. В прямом смысле. Сырный соус в бутылке берут с собой как перекус и могут отпить «на ходу», запивая салат или рис.
Чипсы со вкусом банана, мохито и картошки
Если вы считаете, что чипсы с крабом — это вершина гастрономического безумия, вы не пробовали японские:
- с майонезом,
- лимоном и солью,
- бананом,
- зелёным чаем,
- авокадо с горчицей,
- сладким персиком,
- со вкусом такояки (жареных осьминожек).
И, да, со вкусом картошки. Чипсы со вкусом самого себя — японцы познали Дзен.
KitKat, с которым всё пошло не так
Японцы обожают KitKat. И как всё, что они любят — ломают и переделывают. В линейке местных вкусов:
- зелёный чай,
- лепестки сакуры,
- соевый соус (!),
- яблочный уксус,
- каштаны,
- стручковая соя,
- молочные кости детского пюре,
- суп из красной фасоли,
- и, наконец, KitKat со вкусом сэндвича с фасолью. Понятно, что это не шоколад, это опыт.
А вот тут мы слукавили, отдельные виды батончиков уже можно найти даже в сетевых магазинах. Если хотите попробовать японский гастрономический сюр, то вам на маркетплейсы.