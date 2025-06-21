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Чипсы с майонезом и мороженое с говядиной: эти продукты популярны в Японии, а в России их не найти даже в «Ашане»

Опубликовано: 21 июня 2025 19:02
фастфуд
Чипсы с майонезом и мороженое с говядиной: эти продукты популярны в Японии, а в России их не найти даже в «Ашане»
Фото: Городовой.ру

Некоторые банально не пройдут по ГОСТам.

Япония — страна парадоксов. Здесь люди вежливо кланяются роботам, осьминоги умеют предсказывать футбольные матчи, а еда... еда выглядит так, будто её придумали в аниме, но дегустируют в научной лаборатории.

Продукты, которые у нас сочли бы издевкой, там продаются в супермаркете под акцию «только сегодня».

Мороженое из мяса

Мороженое со вкусом курицы? Легко. А если хочется чего-то поэкзотичнее — пробуйте пломбир с говядиной, кониной или томатами.

Помидоры в Японии, кстати, считаются сладостью. Так что сочетание помидора и сливок — это вовсе не кулинарное преступление, а нежное объятие вкусов.

Газировка с карри и угрём

С газировкой японцы просто вышли за границы Галактики. Специально для местного рынка выпускаются лимонады со вкусом:

  • индийского карри,
  • солёного арбуза,
  • йогурта,
  • солёного огурца,
  • и, внимание, угря.

Последний производит японская табачная компания — и выглядит он как обычная жёлтая газировка. Но на вкус — как будто только что поймали угря, сжали его над стаканом и выпили газированный сок. Такую мерзость по ощущению не пропустит в продажу Роспотребнадзор.

Конфета из кальмара

Эта «папина сладость» вовсе не сладкая. Это — маринованный и подсушенный кальмар, завернутый как конфета.

Их покупают отцы, когда планируют выпить и сытно закусить.

Сырный напиток (да, его пьют)

Удивительно, но в Японии по-прежнему сильно распространено мнение, что сыр — вреден. Особенно среди пожилых и малообразованных слоёв населения.

Поэтому твёрдый сыр у них почти не едят, зато... пьют. В прямом смысле. Сырный соус в бутылке берут с собой как перекус и могут отпить «на ходу», запивая салат или рис.

Чипсы со вкусом банана, мохито и картошки

Если вы считаете, что чипсы с крабом — это вершина гастрономического безумия, вы не пробовали японские:

  • с майонезом,
  • лимоном и солью,
  • бананом,
  • зелёным чаем,
  • авокадо с горчицей,
  • сладким персиком,
  • со вкусом такояки (жареных осьминожек).

И, да, со вкусом картошки. Чипсы со вкусом самого себя — японцы познали Дзен.

KitKat, с которым всё пошло не так

Японцы обожают KitKat. И как всё, что они любят — ломают и переделывают. В линейке местных вкусов:

  • зелёный чай,
  • лепестки сакуры,
  • соевый соус (!),
  • яблочный уксус,
  • каштаны,
  • стручковая соя,
  • молочные кости детского пюре,
  • суп из красной фасоли,
  • и, наконец, KitKat со вкусом сэндвича с фасолью. Понятно, что это не шоколад, это опыт.

А вот тут мы слукавили, отдельные виды батончиков уже можно найти даже в сетевых магазинах. Если хотите попробовать японский гастрономический сюр, то вам на маркетплейсы.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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