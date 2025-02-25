Что изменится в марте: петербуржцам напомнили о новых законах

В марте 2025 года в России вступят в силу ряд законов, касающихся различных сфер жизни граждан — от военных пенсий и дачных участков до защиты при строительстве домов и регулирования кредитной сферы. Петербуржцам стоит ознакомиться с основными изменениями, чтобы быть в курсе новых правил.

Индексация военных пенсий

С 1 марта военные пенсионеры получат прибавку к выплате в размере 9,5 процента, согласно реальному размеру инфляции. В последний раз военные пенсии увеличивались в октябре 2024 года — на 5,1 процента.

Освоение дачных участков

Также с марта в силу вступает закон, который определяет трехлетний срок для освоения земельных участков. В Росреестре подчеркивают, что новые правила не расширяют основания для изъятия земель и не увеличивают штрафы за их неиспользование. Норма направлена, в первую очередь, против проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорняком.

Оплата счетов за отопление

С 1 марта у россиян сократится количество вариантов оплаты счетов за отопление. Сейчас в большей части регионов можно выбрать один из двух способов — равномерно на протяжении календарного года или по фактическим показаниям счетчиков. Вскоре в течение года там, где пользуются вторым способом, исчезнет возможность перехода на равномерный вариант оплаты.

Ограничение продажи энергетиков и зажигалок

В марте несовершеннолетние россияне утратят возможность приобретения энергетических напитков и зажигалок. Если у продавца появились сомнения в возрасте покупателя и ему не предоставили документ, удостоверяющий личность, он должен будет отказать в продаже этих товаров.

Желающих построить дом защитят от потери денег

Закон об использовании счетов эскроу при строительстве загородного дома по договору подряда вступает в силу с марта. Это позволит сделать процедуру прозрачнее и понятнее.

Получить ипотеку станет легче

С марта ЦБ снижает надбавки к коэффициентам риска по некоторым ипотечным кредитам. Это касается ипотечных кредитов на новое жилье с первым взносом 20-30%, предоставленных заёмщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) менее 70%. Это повысит привлекательность таких продуктов для кредиторов, а значит и их готовность работать с ипотекой.

Квартиры разрешено отделывать по стандарту застройщика

С марта нынешнего года отделка квартиры может соответствовать не техрегламенту, а собственному стандарту застройщика. А этот стандарт, в свою очередь, должен соответствовать минимальным требованиям Минстроя.

Построенные дома нужно сразу регистрировать

Закон, стимулирующий оформление индивидуальных жилых домов и других построек сразу после завершения строительства, вступает в силу с марта. Теперь вводится принцип «построил — оформи», в соответствии с которым эксплуатировать построенные здания и сооружения можно будет только после их оформления.

Начнет действовать самозапрет на выдачу кредитов

Как сообщает «Россияская газета», с 1 марта можно будет установить запрет на выдачу самому себе кредитов не только в своем банке, но сразу во всех банках и микрофинансовых организациях (МФО) страны.

В рекламе кредитов заемщика призовут оценить свои возможности

С 1 марта в рекламу потребительских кредитов, займов и ипотеки начнут добавлять предупреждения для заемщиков. Предупреждения должны будут занимать минимум 5% рекламной площади объявления.

Нововведения на рынках и в общепите

На розничных рынках появятся кассовые аппараты, а чеки в кафе и ресторанах будут обязаны выдать до оплаты.

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