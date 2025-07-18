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Гриб-обманка: можно ли есть сыроежки сырыми

Опубликовано: 18 июля 2025 17:03
сыроежки
Гриб-обманка: можно ли есть сыроежки сырыми
globallookpress/Maksim Konstantinov

Правда и мифы об употреблении сыроежек в пищу.

Сыроежками можно запросто отравиться, особенно если собирать их в сомнительных местах или попробовать гриб без термической обработки.

Само название "сыроежка" намекает, что ее смело можно есть в необработанном виде. Но так ли это на самом деле?

“Сыроежка” — это не не руководство к действию

“Сыроежками можно запросто отравиться. Особенно если собирать их в сомнительных местах или попробовать гриб без термической обработки”, — предостерегает гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Поэтому лучше не рисковать пробовать грибы в сыром виде.

Три причины не есть сыроежки сырыми

Многие виды сыроежек содержат вещества, которые могут вызвать расстройства пищеварения или другие негативные реакции.

Сырые грибы тяжело усваиваются из-за их клеточной структуры и наличия хитина.

Также, как пишет "Доктор Питер", некоторые люди могут быть чувствительны к сыроежкам в сыром виде и получить аллергическую реакцию.

Польза сыроежек

Сыроежки вполне могут стать частью сбалансированного и здорового рациона после термической обработки.

  • Содержат мало калорий.
  • Содержат витамины (особенно группы B), а также минералы, такие как калий, фосфор и магний.
  • Содержат антиоксиданты.
  • Могут поддерживать иммунную систему.

Опасные двойники: ядовитые сыроежки

Важно помнить: далеко не все виды сыроежек безопасны. Примеры ядовитых сыроежек:

  • Сыроежка жгучеедкая.
  • Сыроежка Мэйра, или заметная.
  • Сыроежка кроваво-красная.

Кроме того, даже съедобные сыроежки могут вызывать расстройства пищеварения, если они собраны в экологически неблагоприятных местах.

Противопоказания

У некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость грибов. Беременные женщины и кормящие матери должны проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Сыроежки могут быть полезными, если их правильно готовить: жарить, варить, запекать. Также важно тщательно проверять, какие виды вы собираете, чтобы избежать отравления.

“Нелишним будет проконсультироваться у опытного грибника”, — советуют эксперты.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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