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Что удивляет иностранцев в Петербурге: голландец пожил и оставил честное мнение

9 марта 2025 15:02
Санкт-Петербург
Что удивляет иностранцев в Петербурге: голландец пожил и оставил честное мнение
Legion-media

Иногда со стороны виднее.

Когда иностранцы приезжают в Петербург, они часто испытывают культурный шок — причем не только из-за белых ночей или набережных, но и по куда более приземленным причинам. Недавно город посетил гость из Голландии и поделился впечатлениями. Далее с его слов.

1. Каналы как дома, но шире

Голландцы привыкли к городам, буквально прорезанным водой, так что петербургские набережные вызвали у гостя из Амстердама чувство дежавю. Однако удивил его масштаб: здешние каналы оказались гораздо шире привычных.

Особенно поразило то, что Васильевский остров, который мог бы стать настоящей «русской Венецией», когда-то был покрыт сетью каналов, но их засыпали. Теперь иностранец мечтает, что Петербург пойдет по стопам Утрехта, где водные артерии вернули в исторический центр.

2. Коммуналки — живой музей советского быта

Голландские квартиры славятся своей компактностью, но о существовании коммунальных квартир с общей кухней на восемь семей и четким распределением комфорок и полочек в холодильнике турист явно не подозревал.

Петербурженка, встретившая его у парадной, пригласила заглянуть внутрь, и увиденное стало настоящим откровением. Оказалось, что такие условия в центре города — до сих пор реальность для многих семей, а не кадры из фильма о советской эпохе.

3. Улицы как музей под открытым небом

В Европе туристов чаще всего приглашают гулять по небольшим историческим кварталам, а в Петербурге, поразило гостя, каждый район буквально утопает в архитектурных шедеврах.

Здесь можно пройти десятки километров, а дома будут все так же пышно украшены лепниной, колоннами и завораживающими фасадами. «Каждый театр выглядит как замок» — так он описал увиденное.

4. Музыка повсюду

Еще одна неожиданность — Петербург оказался не просто «городом музеев», но и настоящей концертной площадкой под открытым небом. Музыканты с гитарами, скрипками и даже пианино создают атмосферу на улицах и в парках. По словам иностранца, это делает прогулки особенно приятными: за пару часов можно побывать на нескольких мини-концертах, даже не заходя в филармонию.

5. Самокаты на каждом шагу

Европа давно перешла на велосипеды, но Петербург, похоже, выбрал другой путь. Гостя удивило количество самокатов, которые буквально заполонили улицы. Аренда на каждом углу, удобные тарифы, специальные парковки — все продумано так, чтобы можно было быстро пересечь город без пробок.

6. Бельгийские кафе на каждом углу

Голландец пошутил, что в эпоху Петра Первого Голландия была ближе России, но сейчас ее потеснили бельгийцы. Петербург буквально усеян заведениями, где подают вафли и разливное бельгийское пиво. Похоже, что кулинарное наследие Бельгии здесь ценят не меньше, чем каналы, мосты и классицистические фасады.

Даже для европейцев Петербург — город, полный сюрпризов. Гостя удивило все: от масштаба исторической застройки до особенностей жизни в коммуналках. Но главное, что по его словам, город сохранил свою уникальную атмосферу — ту, ради которой сюда хочется возвращаться снова и снова.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-Петербург
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