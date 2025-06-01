Что за «Хой», и почему панки говорят его здороваясь: и вовсе нет плохой рифмы у этого слова

Как пел «КиШ»: «Крикнул он "Хой, челюсть долой", трупов, вел он за собой».

Слово «хой» известно многим по строчке «Панки, хой!» — кличу, который десятилетиями звучал на концертах рок-групп в России. Его происхождение, как и многое в субкультурах, окутано разными версиями: от заимствований до стихийных искажений английских слов.

По одной из самых популярных версий, слово пришло из английского «Oi!» — приветствия в рабочей среде Лондона, которое в конце 1970-х годов стало символом музыкального движения с одноимённым названием.

«Oi!» провозглашал возвращение к простому, грубому, уличному панк-року — с акцентом на протест, независимость и рабочее происхождение.

Когда в начале 1980-х в СССР стали с опозданием доходить обрывки западной культуры, «Oi!» было услышано, но осмыслено по-своему. На слух оно легко превратилось в «Хой», что в русском звучании приобрело двусмысленность и агрессию, соответствующую духу панк-движения.

В русской музыкальной среде слово стало использоваться, по некоторым свидетельствам, с начала 1980-х. Одним из первых его ввёл в обиход Егор Летов, лидер группы «Гражданская Оборона», активно использовавший «хой» как приветствие со сцены.

Позже слово закрепилось и у других панк-групп, включая «Сектор Газа», где лидер Юрий Клинских взял его в качестве сценического псевдонима — Хой.

В 2000-х «хой» перешёл в массовую культуру: звучал в пародийной песне Лебединского, мелькал в шутках, стал своего рода мемом. Но для знатоков он по-прежнему остаётся символом уличной искренности и грубоватого приветствия из прошлого, где всё было «по-настоящему».