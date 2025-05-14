Чувствительны к изменениям в природе: почему в парке Монрепо поселились серые совы

В парке Монрепо в Выборгском районе Ленинградской области появилась настоящая природная сенсация — семья серых неясытей, которые поселились здесь с птенцами.

Их появление вызвало большой интерес среди местных жителей и любителей природы. Это свидетельство благоприятной среды не только для этих красивых птиц.

Уникальные кадры семейной жизни сов

Ранним утром фотограф из Выборга отправился в парк с камерой, чтобы запечатлеть эту необычную семью. Ему удалось найти сначала мать семейства, а затем и четверых пушистых птенцов, уютно сидевших вместе на ветке.

Эти кадры стали вирусными, все хотели увидеть, как выглядят эти милые птицы в естественной среде обитания, сообщает сайт Без формата.

Кто такие серые неясыти?

Серые неясыти — это совы среднего размера с серо-бурым оперением, которые ведут ночной образ жизни и питаются мелкими грызунами и насекомыми. Для них важны тихие, укромные места с густой растительностью, где можно спокойно вырастить потомство. Парк Монрепо с его лесами и скалистыми берегами Финского залива идеально подходит для таких птиц.

Почему совы выбрали парк Монрепо?

Парк был закрыт на весеннюю просушку, и благодаря этому совы могли спокойно отдыхать и воспитывать птенцов без лишнего беспокойства со стороны людей. А само появление семьи серых неясытей в Монрепо — хороший знак для экологии региона. Эти птицы являются подтверждением того, что в этом месте здоровая среда, так как они чувствительны к изменениям в природе.

Как увидеть сов в парке Монрепо?

Если вы хотите увидеть этих милых совят и их родителей, парк Монрепо открыт для посетителей, и там регулярно проходят различные мероприятия. Детям до 16 лет вход бесплатный, так что это отличная возможность познакомиться с живой природой близко и без лишних затрат. Парк занимает 161 гектар и включает усадебную часть, эко-тропу и лесопарковую зону с карельским пейзажем.