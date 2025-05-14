Чувствует человека на расстоянии 15 метров: как не стать жертвой клеща

Опасные насекомые не видят, но с помощью лап сканируют пространство и просто цепляются за человека.

Вместе с теплом к нам приходит и одна из главных неприятностей для любителей прогулок на свежем воздухе — это клещи. Эти маленькие паукообразные могут быть настоящей бедой, если не знать, как с ними бороться и как защитить себя. Давайте разберемся, где они прячутся, как выбирают жертву и что делать, чтобы не стать их добычей.

Где живут клещи и как они охотятся?

Многие думают, что клещи прячутся глубоко в лесу, но на самом деле чаще всего их можно встретить на краях тропинок, вдоль дорог и в местах с высокой травой и кустарниками. Именно там они поджидают своих жертв — животных и людей. Клещи не прыгают и не летают, они просто цепляются за проходящего мимо.

Что интересно, клещи ориентируются не на зрение — практически у всех них нет глаз, а на запахи, тепло и углекислый газ, который мы выдыхаем. Они чувствуют нас на расстоянии до 15 метров. Поэтому если вы только что побегали или вспотели, клещи могут обратить на вас больше внимания.

Как клещ выбирает место укуса?

Клещ ищет укромное место на теле — подмышки, за ушами, в складках кожи, под резинками одежды или ремнями. Там кожа тоньше и мягче, и клещу легче присосаться. Он вводит в ранку обезболивающее вещество, чтобы вы не почувствовали укуса, а также ферменты, которые разжижают кровь и помогают ему питаться.

За всю жизнь клещ питается всего 2–3 раза, но при этом может передать опасные инфекции, такие как боррелиоз и клещевой энцефалит.

Жизненный цикл клеща

Клещ проходит несколько стадий: яйцо, личинка, нимфа и взрослая особь. На каждой стадии он ищет жертву подходящего размера — от маленьких мышей до собак и людей.

На крупном животном или человеке клещи спариваются и после этого самец погибает, а самка — после того, как отложит яйца. За всю жизнь клещ не может пройти больше 10 метров, поэтому они не бегают за жертвой, а ждут ее на месте.

Как защититься от клещей?

Вот несколько простых, но очень важных правил: не ходить по высокой траве и кустарникам, надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки, а рубашку в штаны. Также обязательно используйте плотные манжеты и головной убор.

Выбирайте репелленты именно от клещей, а не просто от насекомых. После прогулки тщательно осматривайте тело и одежду, особенно в тех местах, где клещи любят прятаться. Если клещ все же укусил, важно правильно его удалить — лучше обратиться к врачу или сделать это аккуратно, чтобы не оставить головку в коже.

Хотя клещи могут переносить опасные болезни, не каждый укус зараженного клеща приводит к заболеванию. В большинстве случаев организм справляется самостоятельно. Главное — вовремя заметить клеща и правильно его удалить.