Шторм в Черном море разбросал собранные пакеты с мазутом

На Черноморское побережье Краснодарского края обрушился так называемый «цыганский» шторм, получивший свое название от турецких метеорологов из-за происхождения в Румынии. Уже с пляжей Анапы уносят мешки с мазутом, которые успели собрать волонтеры после аварии двух танкеров в Керченском проливе. Однако вывоз отходов так и не был должным образом организован.

Согласно данным синоптиков, в ближайшие часы, в том числе 23-24 декабря, высота волн в море может достигать 5 метров, а порывы ветра будут достигать 111 км/ч.

«К сожалению, нужно было бить тревогу раньше по поводу мешков. Теперь уже что», — написал в своем телеграм-канале активист Макс Анапский.

Люди публикуют видео, на которых видно, как мазут вытекает из порванных волну пакетах. Правозащитники и волонтеры обратились к президенту с петициями о введении регионального режима чрезвычайной ситуации.