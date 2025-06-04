Дань Крымскому ханству: почему ее отменили только при Петре Великом

В истории России есть период, когда страна платила дань Золотой Орде и считается, что все закончилось с распадом могущественной империи Чингисхана. Однако цари продолжали платить преемникам монголо-татаров.

Многие знают, что в истории России было время, когда русские князья платили дань Золотой Орде. Но мало кто задумывается, что после распада Золотой Орды выплаты не прекратились, а трансформировались — Москва платила дань уже Крымскому ханству. И продолжалось это очень долго — вплоть до начала XVIII века, пока во главе государства не стал Петр I.

Откуда взялась эта дань и почему платили?

После того как Золотая Орда начала распадаться, на ее месте появилось несколько новых татарских государств, одно из которых — Крымское ханство.

Оно быстро стало влиятельным и претендовало на роль наследника Орды. Московские князья, а позже цари, чтобы избежать постоянных набегов и войн, платили Крымскому хану так называемые «поминки» — регулярные выплаты, которые можно назвать данью или откупом, передает Рамблер.

Для Москвы это было выгоднее платить деньги, чем каждый раз отбиваться от крымских конных набегов, которые приводили к разрушениям и пленениям.

Когда начались эти выплаты?

Первое документальное подтверждение «поминков» относится к 1474 году, когда Иван III заключил союз с крымским ханом Менгли-Гиреем.

В обмен на выплаты хан обещал не нападать на московские земли и защищать их от других врагов. Таким образом, дань стала частью политической игры и поддержания мира.

Как менялась ситуация в XVI–XVII веках?

С расширением Московского государства и присоединением земель, которые раньше платили дань Литве и другим ханствам, Москва взяла на себя и эти выплаты.

Крымский хан требовал все больше денег, так как в Крым стекалась татарская знать из распадавшейся Большой Орды, и все они хотели свою долю.

В 1550-х годах выплаты временно прекратились, но скоре крымский хан Девлет-Гирей сжег Москву, показав, что без дани мир невозможен. После этого «поминки» возобновились и продолжались регулярно.

Как и когда выплаты прекратились?

Последняя официальная выплата дани была в 1686 году. После этого Россия несколько лет пыталась избавиться от них, но окончательно это удалось только при Петре I.

В 1700 году по Константинопольскому мирному договору Россия официально заявила, что «поминков» больше не будет, подтверждая свой статус суверенного и независимого государства.

Петр I добился отмены дани после успешных Азовских походов, когда Россия стала сильнее и могла уже не бояться крымских набегов.