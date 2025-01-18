Даже не туалеты: вот как называли уборные в Петербурге времен Российской империи

В XIX веке Петербург не мог похвастаться ни центральной канализацией, ни продуманной системой гигиены. Однако необходимость решать деликатные вопросы не отменялась. Способы, которыми пользовались жители города, варьировались в зависимости от статуса, но зачастую оставляли желать лучшего.

Нужники на чёрной лестнице

В доходных домах туалетами служили нужники — небольшие ниши, устроенные на чёрных лестницах, которые использовались слугами и жильцами самых дешёвых квартир. Это были простые неотапливаемые закутки без дверей, куда отходы стекали по трубам в выгребную яму или канаву. Гигиена оставляла желать лучшего, а вода из колодцев во дворе нередко становилась причиной вспышек холеры.

Ретирадники для двора

Во дворах устанавливались уличные туалеты — ретирадники, напоминающие современные дачные удобства. Их чаще всего использовали прислуга и жильцы подвальных квартир. В среднем на один двор приходилось около шести таких кабинок, что делало их малодоступными для остальных.

Бурдалю — изысканное решение для дам

Женщины из высшего общества обходились без нужников. Их спасал бурдалю — изящный ночной горшок, который можно было использовать прямо под пышными юбками. Это изобретение, помимо своей утилитарной функции, часто обладало юмористическим дизайном. На дне бурдалю XVIII века, например, можно было найти надпись: «Он тебя видит, шалунишка!»

Выгребные ямы и первые гигиенические решения

В более престижных домах старались улучшить санитарные условия: выгребные ямы обкладывали бетоном или камнем, закрывали их металлическими крышками, чтобы запахи и отходы не создавали дискомфорта для состоятельных жильцов.

Повседневные реалии

Большая часть горожан, включая аристократов, пользовалась обычными горшками. Для знати это был скорее вопрос удобства, чем экономии. Даже Екатерина Великая могла справлять нужду с помощью бурдалю, принимая послов или советников.

Итог

Туалетные привычки Петербурга той эпохи отражают не только бытовую культуру, но и разительный контраст между сословиями. Гигиенические инновации шли рука об руку с традициями, но до современных стандартов было ещё далеко.