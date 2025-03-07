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Деньги и статус больше не главные: что на самом деле ценят в работе россияне

7 марта 2025 23:58
Мужчина за столом
Деньги и статус больше не главные: что на самом деле ценят в работе россияне
Городовой ру

Кресло начальника привлекает все меньше людей.

Большинство россиян считают себя успешными в карьере, но критерии успеха для каждого свои. Сервис Работа.ру провел исследование, в котором приняли участие более 3 500 человек со всех уголков страны.

Оказалось, что почти половина опрошенных (49%) довольны своими карьерными достижениями. Интересно, что мужчины оценивают свои успехи чуть выше, чем женщины: 51% против 48%.

Что действительно важно для карьерного успеха?

Как показало исследование, для большинства россиян главным признаком успешной карьеры является вовсе не высокая должность или количество нулей в зарплате. На первом месте — удовлетворение от работы. Именно этот показатель считают самым важным 75% участников опроса. И это неудивительно: любимое дело способно компенсировать многие трудности и мотивировать на новые достижения.

Высокий заработок, конечно, тоже немаловажен. На второй строчке рейтинга успеха его разместили 71% опрошенных. Третье место занял профессионализм — его ценят 64% россиян. Но вот стремление к балансу между работой и личной жизнью оказалось приоритетом только для 44% участников исследования.

Руководящая должность — не главное?

Неожиданно низкое значение россияне придали достижению руководящих позиций: только 25% считают это важным показателем карьерного успеха. Еще меньше ценится признание обществом (19%) и общественная польза от работы (16%). А демонстрация успеха через материальные блага и вовсе оказалась на последнем месте в списке приоритетов (11%).

Эти данные показывают: современные россияне всё чаще делают ставку на внутреннюю удовлетворённость, а не на внешние атрибуты успеха. Куда важнее заниматься любимым делом, развиваться профессионально и иметь возможность уделять время близким. Возможно, это новый тренд, который вскоре станет нормой для большинства.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Работа
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