Дешёвое метро, пропуск в школу и полис ОМС в одном пластике: зачем жителям Пскова и Карелии карта петербуржца?

Единая карта петербуржца экономит деньги и делает жизнь удобнее

Единая карта петербуржца (ЕКП) давно перестала быть обычной банковской картой. Сегодня это главный электронный помощник в Петербурге. Ей пользуется уже каждый третий житель города.

Проект оказался настолько удачным, что его начали копировать и другие регионы.

Картой теперь пользуются соседи

География проекта растёт. Сначала Петербург объединил усилия с Ленинградской областью и создал первую в стране агломерационную карту.

А недавно к проекту присоединились Карелия и Псковская область. Теперь жители этих регионов тоже могут оформлять ЕКП у себя дома, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Всего в России выпущено уже более 2,3 миллиона таких карт.

«ЕКПшка»: безопасный пропуск и карманные деньги для школьников

Для детей и подростков создали специальную карту — «ЕКПшку». Она заменяет сразу два пластика: школьный пропуск и банковскую карту.

С картой ребёнок может зайти в школу, пройти через турникет и расплатиться за обед в столовой. Родители при этом видят, на что ушли карманные деньги.

В цифровом приложении для детей постоянно появляются новые «фишки». Там есть детская «Афиша», подборка «Киноуроков» и раздел «Добрые дела».

За полезную активность школьники получают баллы и могут менять их на подарки в «Магазине поощрений». Картой пользуются уже более 50 тысяч юных горожан.

Помощь и культура для пенсионеров

Для жителей старшего поколения работает программа «Серебряный возраст». Главный плюс этой карты — специальный электронный сертификат от города.

С его помощью пенсионеры могут покупать билеты в музеи и театры Петербурга всего за 1 рубль или использовать городские субсидии. Пожилые горожане купили таким образом уже больше 200 тысяч билетов.

Раньше для продления льготы нужно было подавать заявления. Теперь всё проще: когда срок действия сертификата заканчивается, новый начисляется автоматически.

В чём реальная выгода для каждого?

ЕКП — это проект не только про льготы, но и про ежедневную экономию для любого человека.

Дешевый проезд: проезд в метро и на наземном транспорте при оплате ЕКП (особенно через NFC в смартфоне) обходится ощутимо дешевле, чем по разовому тарифу или даже по карте «Подорожник».

Замена документам: на карту можно записать данные полиса ОМС или сделать её читательским билетом в библиотеке.

Скидки в магазинах и аптеках: у проекта уже больше 770 партнёров. Скидки дают торговые сети, аптеки, кафе, автозаправки и музеи.

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