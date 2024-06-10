Детей не ела и проклятья не насылала: кто такая Баба Яга и откуда она взялась

Какая же русская народная сказка без Бабы Яги? Этот персонаж хоть и казался злым и пугающим, всегда помогал богатырям пройти испытания благодаря волшебным предметам. Образов у этой героини, сошедшей со старых страниц, много. И далеко не все они связаны с чем-то потусторонним и таинственным.

Богиня полей и лесов

В славянской мифологии Бабя Яга была вовсе не страшной старухой, пугающей детей. Ее называли берегиней, то есть богиней рек, лесов, полей и цветов. Она являлась хранительницей мира на земле, любила собирать травы и лечила ими людей. За ее советами обращались толпы людского народа.

Есть мнение, что Баба Яга изначально носила имя богини ремесел, урожая и жизненных благ Мокоши. Она была женой Велеса, бога плодородия и скотоводства. Ее красоте завидовали многие. Внешность так и манила, черты лица были правильными и утонченными. По какой-то причине Яга прогневила богов, которые ее и прокляли. Они отняли у нее все, в том числе ее красоту и молодость, превратив в обезображенную старушку.

Источник фото: Legion-Media

У фино-угорских племен эта героиня сказок считалась опытной целительницей, а в некоторых регионах России она до сих пор ассоциируется с хранительницей дома. Незамужним девушкам якобы помогает найти хорошего жениха и приносит удачу в делах семейных. В домах иногда можно увидеть фигурки с Ягой, которая помогает оберегать жилище от непрошенных гостей и воров.

Проводница в мир мертвых

Некоторые эксперты, изучив учебники и трактаты, пришли к выводу, что Баба Яга является посредником между миром живых и мертвых, а ее избушка как раз тот самый рубеж, после которого наступает загробный мир, то есть тридевятое царство. Именно поэтому у старухи одна нога обычная, как у человека, а другая костяная, как у мертвеца.

Все добры молодцы сначала мылись в бане у Яги, ели и получали в дар некий волшебный предмет. Все это очень похоже на погребальный обряд, когда покойника омывали, родные его поминали едой и клали в гроб какие-то предметы, чтобы задобрить темных служителей царства мертвых.

Источник фото: Legion-Media

Яге приписывали родство с разными персонажами. Кто-то пишет, что она была матерью Кощея Бессмертного или даже его теткой, кто-то считает, что из-за ступы и умению летать кровными узами она связана со Змеем Горынычем. Считается, что отцом Бабы-яги был Вий, тот самый, которому нужно было помогать открывать веки.

Образ доброй злодейки люди захотели увековечить на долгие столетия. Памятники уже есть в Тюмени, Челябинске, Екатеринбурге, Дубае и Лондоне. В Ярославской области, селе Кукобой, даже открыт музей, посвященный этому персонажу.

Источник фото: Legion-Media