Девять самых опасных городов России: туда лучше не соваться

Российские туристы хорошо осведомлены о странах, в которые лучше не ездить. Однако и на просторах родины можно столкнуться с опасностью, если отправиться с визитом в города, которые считают самыми опасными в РФ.

Волгоград

Первую строчку антирейтинга занимает Волгоград. В городе ежедневно происходят грабежи и нападения. А сами местные по ночам предпочитают оставаться дома. Также имеет место торговля запрещенными веществами. Многие жалуются на нелегальных мигрантов, которые образуют целые банды.

Источник фото: Serguei Fomine / Global Look Press / Global Look Press

Источник фото: Legion-Media

Шахты

Этот город в Ростовской области тоже считается весьма неблагоприятным. Из-за закрытия местных шахт доходы населения резко упали, что привело к росту преступности. Помимо грабежей там можно стать жертвой финансовых махинаций и столкнуться с коррупцией.

Астрахань

На юге России не везде спокойно. Жители Астрахани сталкиваются не только с грабежами и квартирными кражами, но и с вымогательством. Кроме того, город признали неблагополучным и с точки зрения экологии.

Источник фото: Serguei Fomine / Global Look Press / Global Look Press

Источник фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Looks / Global Look Press

Новокузнецк

Главную проблему в Новокузнецке представляют дельцы, занимающиеся незаконным оборотом запрещенных веществ. Местные органы правопорядка прилагают много усилий, чтобы поймать преступников, однако пока ситуация остается плачевной.

Саратов

Саратов до сих пор не оставили лихие 90-е. Местные банды постоянно ведут борьбу за сферы влияния. Помимо этого, распространены махинации с жильем, что делает город непривлекательным для переезда.

Источник фото: Serguei Fomine / Global Look Press / Global Look Press

Источник фото: Alexander Legky / Global Look Press / Global Look Press

Чита

В Чите распространен угон автомобилей и их последующая перепродажа. Также высока доля преступлений со стороны групп подростков, выросших в неблагополучных семьях.

Пермь

Высокий уровень преступности в Перьми объясняют близостью ряда исправительных учреждений. После освобождения бывшие заключенные оседают в городе и принимаются за старое.

Нижний Тагил

В число опасных городов включают и Нижний Тагил. Жители жалуются на людей, ведущих аморальный образ жизни, и заявляют о небезопасности ночных прогулок.

Источник фото: Serguei Fomine / Global Look Press / Global Look Press

Источник фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press / Global Look Press

Новосибирск

Этот город выделился особенно. Он занял 145-е место по уровню преступности в мировом рейтинге Numbeo. Аналитики посчитали, что даже в ливанской Бейруте и городе Куэнка в Эквадоре безопаснее.

Источник фото: Serguei Fomine / Global Look Press / Global Look Press

Источник фото: Serguei Fomine / Global Look Press / Global Look Press

Источник фото: Serguei Fomine / Global Look Press / Global Look Press