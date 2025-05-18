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Дичь за 130 рублей из Петербурга: россиянин оценил на вкус мясо кабана из «Светофора» — что пошло в мусорный бак?

18 мая 2025 11:32
кабан
Дичь за 130 рублей из Петербурга: россиянин оценил на вкус мясо кабана из «Светофора» — что пошло в мусорный бак?
Фото: Городовой.ру

С добавлением можжевельника.

Один из покупателей поделился впечатлениями от «деликатесной» тушёнки с мясом кабана и можжевельником, купленной в магазине «Светофор». Цена — около 130 рублей за банку весом 338 граммов. Производитель — ООО «МПК Балтийский» из Санкт-Петербурга.

Состав вроде бы обещающий: мясо кабана, свинина, жир, вода, ягоды можжевельника, лук, перец, чеснок, лавровый лист и желатин. Однако тушёнка изготовлена по СТО, то есть по собственному рецепту компании, а содержание мяса и жира — всего 30%.

По словам автора, первое впечатление при открытии банки было не самым лучшим: на поверхности много желе, виден жир, а мясо разбросано точечно. Некоторые куски оказались жиром, хотя были похожи на мясо. Их автор теста отправил в мусорник.

Нашлись волокнистые фрагменты тёмного цвета — не похожи на свинину, возможно, это и был кабан, но вкус у этих кусков оказался безликим. Ягодки можжевельника в тушёнке были, но вкуса от них почти не осталось. Не понравился и лавровый лист, перемолотый в мелкие части и размазанный по всей массе.

После разогрева ситуация не улучшилась: мяса в центре — немного, остальное — жирный бульон и желе. Самый крупный кусок оказался чистым жиром. Тем не менее, всё, кроме особо жирных фрагментов дичи, оказалось съедобным. Тушёнка не пересолена, что порадовало.

Вывод покупателя: попробовать ради интереса можно, но для настоящего знакомства с дичью этот продукт не подойдёт. Для супа или макарон лучше немного доплатить и взять обычную свиную тушёнку — и вкуснее, и понятнее.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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