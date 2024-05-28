Дикая практика: зачем в Африке насильно откармливают маленьких девочек

Во всех странах действуют свои стандарты красоты. Однако иногда они настолько суровы, что могут угрожать здоровью человека. Например, в некоторых странах Африки существует культ ожирения и практика откармливания девочек с целью удачно выдать их замуж под названием «леблу».

Почему зародилась традиция

На севере Африки обладательница тучного тела считается более привлекательной, нежели худышка. Полнота является синонимом хорошего благосостояния, здоровья и плодовитости, хотя на самом деле в стране все наоборот.

Источник фото: Legion-Media

Как происходит «леблу»

Мучить девочек начинают еще в пять лет, чтобы потом подороже продать будущему мужу. В этом возрасте их приводят на специальную ферму, где пичкают едой до совершеннолетия. Кормление начинается с утра, затем следует перерыв, потом обед, снова передышка, а затем ужин. Ежедневно будущим красоткам приходится потреблять порядка 16 000 килокалорий.

Однако речь не идет о мясе, рыбе или каких-либо кулинарных изысках. В основном меню состоит из верблюжьего жира, тертых фиников с орехами и козьего молока. Кроме того, девочки пьют много воды, чтобы растянуть желудок. За каждую успешно откормленную девушку настоятельница получает порядка 150 долларов.

«Для кого-то это может быть 100 килограммов, для кого-то 150 килограммов. Чем ты толще, тем лучше», — рассказывала в одном из интервью гражданка Мали.

Источник фото: Legion-Media

Нездоровые альтернативы

Сегодня дикая традиция до сих пор сохраняется в некоторых районах Алжира, Буркина-Фасо, Нигера, Мали и Мавритании. Однако есть и более современная альтернатива откармливанию на фермах. Чтобы ускорить процесс и не мучить детей, им стали давать специальные таблетки-стимуляторы для набора веса. Проблема в том, что предназначены они не для людей, а для животных. С какими побочными эффектами рискуют столкнуться будущие женщины, которых с детства ими пичкают, сложно.

«Они усиливают чувство голода, ускоряют обмен веществ и вызывают ожирение», — цитирует координатора фонда AFCF издание BBC.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media