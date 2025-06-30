Для туристов в Кижи есть два типа билетов и два маршрута: у того, что дешевле вдвое, тоже есть плюсы

Сначала вы очаровываетесь Карелией. Потом ловите лодку, теплоход, вертолёт — и оказываетесь на Кижах. Всё, как в путеводителе: тишина, вода до горизонта, церковь с двадцатью двумя главами, и воздух, будто из другого века.

А дальше — вход. И тут оказывается, что даже в заповедном деревянном раю вам придётся выбирать между погулять и погрузиться.

На острове два основных типа билетов: один стоит 800 рублей, второй — 1500. Разница почти в два раза, но и впечатления — вдвое глубже.

Экспресс-вариант за 800 рублей

Если вы в Кижах часами не располагаете, берите этот. Он позволяет прогуляться по острову, заглянуть в дом Ошевнева и в Покровскую церковь. Последняя — не менее интересная, чем знаменитая Преображенская.

Именно здесь сохранились фрагменты штукатурки XVIII века — то ли след времени, то ли шрам памяти.

Однако если вам вдруг захочется попасть в Преображенскую церковь, готовьте дополнительно ещё 600 рублей. А если и мельницу посмотреть — плюс 100. И так далее. К 1500 всё равно подберётесь.

Полный билет за 1500 рублей

Этот стоит взять, если вы едете не на полчаса — а на день, желательно с хорошей обувью и пустой картой памяти.

С этим билетом вы пройдёте везде: и в Преображенскую церковь, и в часовню Архангела Михаила, и в мельницу, и в дома, которые не просто музеи, а настоящие капсулы времени.

Для сравнения: если покупать всё по отдельности, получится около 1600 рублей. Так что, если вы точно знаете, что не остановитесь на одном домике — полный билет экономит и деньги, и нервы.

Что выбрать?

Если у вас всего два часа между лодками — берите экономный вариант. Если день целиком — однозначно берите полный.

На Кижах нет спешки, но есть возможность по-настоящему погрузиться в тишину, дерево, аромат топлёного солнца и истории, живущей в каждом бревне. И лучше потом вспоминать, как вы всё это увидели, чем сожалеть, что не хватило на самое главное.