До скольки разгоняется состав и кого чаще всего сбивают поезда: машинист РЖД — о нюансах, которые обычно замалчивают

Еще рассказал что с ним будет, если проедет станцию.

Максим Ладыгин — не просто машинист, а, пожалуй, самая узнаваемая фигура среди сотрудников РЖД. Он ведёт популярный телеграм-канал «Машинист поезда», водит фирменные составы вроде «Поезда Деда Мороза» и охотно делится тонкостями профессии.

В одном из выпусков шоу «Раскадровка» он откровенно рассказал, что значит быть машинистом — от уюта в кабине до неожиданных встреч с зацеперами.

От детской мечты — к локомотиву

Максим с детства знал, кем станет. Отец часто брал его в поездки, и кабина локомотива стала привычнее квартиры. Сегодня он — опытный машинист, побывавший в десятках рейсов по всей стране.

Самый длинный поезд и тонкости управления

Максимум, что ему доводилось тянуть, — это 20 вагонов. Но дело не в количестве, а в рельефе: если на пути подъём, не каждый локомотив справится с тяжёлым составом.

Управлять пассажирским поездом легче, но скорости выше. В грузовом важнее чётко чувствовать рельеф — неправильное торможение может порвать сцепки между вагонами.

Когда 200 — это «пешком»

На «Невском экспрессе» Ладыгин разгонялся до 200 км/ч. После такой скорости тормозишь до 120 — и кажется, будто стоишь. Удивительно, но превышение скорости физически невозможно: автоматика сразу сработает и остановит поезд.

В тапочках не выбежишь

В кабине машинисты устраивают себе мини-дом: кто-то ставит кофемашину, кто-то — даже пылесос.

Некоторые работают в тапочках, но это риск: случись нештатная ситуация — и времени на переобувание может не хватить. А на магистрали каждая секунда дорога: из-за простой ошибки может встать весь главный ход.

Платформа осталась позади — прощай карьера

Если поезд случайно проехал станцию и не выпустил пассажиров — это ЧП. Компании придётся доставлять опоздавших до нужного пункта, а машинисту грозит перевод в помощники или отстранение от работы.

Зацеперы, животные и стоп-кран

На «Красной стреле» Ладыгин лично поймал «зайца» — парень спрятался в кустах, но был обнаружен. Часто на пути попадаются и дикие животные: чаще всего лоси, чайки, иногда случаются трагические случаи с людьми.

В экстренных ситуациях срабатывает торможение. Пассажир может и не почувствовать толчка — но у машиниста в это время сжимается сердце.

12 часов за пультом, 24 — на отдых

Рейсы могут длиться по три дня, особенно если речь о маршрутах вроде Москва–Хабаровск. У машиниста должен быть полноценный отдых — не менее 16 часов. Без этого нельзя садиться за пульт — слишком велика цена ошибки.

Заменит ли ИИ машиниста?

Пока нет. Искусственный интеллект не сможет заметить животное на путях или экстренно среагировать на непредвиденную ситуацию. Машинист — это не просто оператор, а универсальный специалист.