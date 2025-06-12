Дом писателей, «будка» Ахматовой и пляж: где найти то самое Комарово из песни

Именно про это место писал в своей песне Игорь Николаев.

Комарово — это маленький уголок у Финского залива, который давно стал настоящей летней столицей творческой интеллигенции. Но мало кто знает, что этот тихий поселок начинался как Келломяки — «колокольная горка» по-фински.

Как все начиналось

В 1901 году в поселке Келломяки появилась железнодорожная станция, и это стало настоящим толчком для притока дачников. Здесь отдыхали и творили люди, которые задавали тон культурной жизни столицы — ювелир Карл Фаберже, балерина Матильда Кшесинская и многие другие.

После революции ситуация изменилась — многие дачники уехали, а их дома разбирали и увозили в Финляндию. Но после войны поселок получил второе дыхание: здесь построили 25 дач для членов Академии наук, передает сайт Terijoki.spb.ru.

Одна из них предназначалась академику Владимиру Комарову, но, к сожалению, пожить в ней он не успел. В 1948 году Келломяки переименовали в Комарово в его честь.

Дом творчества писателей — место, где рождались шедевры

Комарово стало настоящим магнитом для творческих людей. В 1956 году здесь построили Дом творчества писателей — скромное здание с маленькими комнатами.

Сегодня в этом доме может поселиться любой желающий, но летом номера разбирают еще зимой — настолько популярно это место.

Ахматова и ее «Будка» — маленький дом с большой историей

Анна Ахматова — одна из самых известных жительниц Комарово. В 1955–1965 годах она жила в небольшой даче, которую ласково называла «Будкой». Несмотря на скромные размеры, сюда часто приходили гости — Иосиф Бродский, Василий Аксенов, Юнна Мориц и другие.

Сейчас дача принадлежит Литфонду и продолжает жить литературной жизнью — здесь обитают современные писатели и поэты, что придает месту особую атмосферу.

Вилла Рено и эко-тропа

Еще одна интересная история — вилла Рено, когда-то принадлежавшая кондитеру Жоржу Борману, а потом владельцу гостиницы «Франция» Анатолию Рено. Усадьба с парком и каскадом прудов сгорела в 2013 году, но на ее месте теперь проложена эко-тропа длиной около 3 километров.

Прогулка по ней — настоящее удовольствие: деревянные настилы, скамейки, огромные муравейники и выход к берегу Финского залива.

Пляж Комарово — любимое место отдыха петербуржцев

Комарово — это не только дачи и история, но и прекрасный пляж, где в выходные собираются жители Петербурга. Здесь есть все для комфортного отдыха: парковка, кабинки для переодевания, детская площадка и кафе, а виды и закаты над Финским заливом просто волшебные.

Это не просто поселок у моря, а настоящий творческий оазис. Люди, которые здесь жили и творили, оставили свой след в атмосфере этого места. Здесь всегда тихо, воздух чистый, а природа вдохновляет.

Добраться до пляжа легко на электричке. Если ехать на машине, то время в пити составит около часа: между Санкт-Петербургом и поселком Комарово — 49 километров.