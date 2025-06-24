Дуэль на Черной речке: каковы были шансы на спасение Александра Пушкина

27 января 1837 года на Черной речке произошла дуэль, которая навсегда изменила русскую литературу — именно тогда Александр Сергеевич Пушкин получил смертельное ранение.
Эта история — не просто трагедия великого поэта, но и отражение того, насколько медицина тогда была бессильна перед серьезными травмами.
Как все началось: причины дуэли
Поводом для дуэли стали слухи и сплетни вокруг Натальи Гончаровой, жены Пушкина. Французский офицер Жорж Дантес, который был женат на сестре Натальи, открыто ухаживал за ней.
Появились анонимные оскорбительные письма, в которых Наталью обвиняли в неверности, а Пушкина — в позоре. В итоге все это привело к дуэли.
Схватка на Черной речке: как это было
Дуэль состоялась на окраине Петербурга, возле Черной речки, примерно в 16:30. Правила были жесткими — соперники стояли на расстоянии 20 шагов с барьером в 10 шагов. Дантес выстрелил первым, пуля попала Пушкину в живот.
Поэт упал, но, собравшись с силами, поднялся, попросил другой пистолет, так как первый был забит снегом, и выстрелил в ответ, ранив Дантеса в руку.
Однако ранение Пушкина было гораздо серьезнее — пуля прошла через брюшную полость и застряла в крестцовой кости.
Медицинская помощь XIX века: что могли сделать врачи
После дуэли Пушкина доставили домой, где собрались лучшие врачи Петербурга. Среди них был домашний врач семьи Иван Спасский и императорский хирург Николай Арендт.
Они сделали все, что могли по стандартам того времени: осмотрели рану, пытались определить траекторию пули, ставили пиявки и делали кровопускания — методы, которые сегодня кажутся странными и даже вредными при внутреннем кровотечении.
Обезболивали Пушкина опиумом и беленой, применяли холодные компрессы. Однако повреждение кишечника и крестцовой кости означало неизбежное развитие перитонита и сильное внутреннее кровотечение.
Врачи понимали, что рана смертельна, но не могли помочь иначе.
Что было бы сегодня?
Если представить, что дуэль произошла в наше время, шансы Пушкина на спасение были бы очень высоки. Современная медицина сразу бы провела экстренную операцию.
Это была бы лапаротомия, ушивание поврежденных органов, остановка кровотечения, а также писателю назначили бы антибиотики и интенсивную терапию для борьбы с шоком.
Шансы поэта на выживание составляли бы 70-80%.
Последние часы жизни поэта
Пушкин прожил после ранения 46 часов. Временами ему становилось лучше, он даже просил морошки и общался с друзьями. Но внутренние повреждения и инфекция брали свое, сообщает сайт Международная жизнь.
В конце концов, 29 января 1837 года сердце поэта остановилось. Если бы у поэта была возможность получить современную медицинскую помощь, то, возможно, Пушкин прожил бы еще много лет и написал бы еще больше великих произведений.