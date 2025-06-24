Дуэль на Черной речке: каковы были шансы на спасение Александра Пушкина

В XIX веке медицина не была так развита, как сейчас. Ранение писателя было серьезным, но современные методы могли дать шанс Пушкину.

27 января 1837 года на Черной речке произошла дуэль, которая навсегда изменила русскую литературу — именно тогда Александр Сергеевич Пушкин получил смертельное ранение.

Эта история — не просто трагедия великого поэта, но и отражение того, насколько медицина тогда была бессильна перед серьезными травмами.

Как все началось: причины дуэли

Поводом для дуэли стали слухи и сплетни вокруг Натальи Гончаровой, жены Пушкина. Французский офицер Жорж Дантес, который был женат на сестре Натальи, открыто ухаживал за ней.

Появились анонимные оскорбительные письма, в которых Наталью обвиняли в неверности, а Пушкина — в позоре. В итоге все это привело к дуэли.

Схватка на Черной речке: как это было

Дуэль состоялась на окраине Петербурга, возле Черной речки, примерно в 16:30. Правила были жесткими — соперники стояли на расстоянии 20 шагов с барьером в 10 шагов. Дантес выстрелил первым, пуля попала Пушкину в живот.

Поэт упал, но, собравшись с силами, поднялся, попросил другой пистолет, так как первый был забит снегом, и выстрелил в ответ, ранив Дантеса в руку.

Однако ранение Пушкина было гораздо серьезнее — пуля прошла через брюшную полость и застряла в крестцовой кости.

Медицинская помощь XIX века: что могли сделать врачи

После дуэли Пушкина доставили домой, где собрались лучшие врачи Петербурга. Среди них был домашний врач семьи Иван Спасский и императорский хирург Николай Арендт.

Они сделали все, что могли по стандартам того времени: осмотрели рану, пытались определить траекторию пули, ставили пиявки и делали кровопускания — методы, которые сегодня кажутся странными и даже вредными при внутреннем кровотечении.

Обезболивали Пушкина опиумом и беленой, применяли холодные компрессы. Однако повреждение кишечника и крестцовой кости означало неизбежное развитие перитонита и сильное внутреннее кровотечение.

Врачи понимали, что рана смертельна, но не могли помочь иначе.

Что было бы сегодня?

Если представить, что дуэль произошла в наше время, шансы Пушкина на спасение были бы очень высоки. Современная медицина сразу бы провела экстренную операцию.

Это была бы лапаротомия, ушивание поврежденных органов, остановка кровотечения, а также писателю назначили бы антибиотики и интенсивную терапию для борьбы с шоком.

Шансы поэта на выживание составляли бы 70-80%.

Последние часы жизни поэта

Пушкин прожил после ранения 46 часов. Временами ему становилось лучше, он даже просил морошки и общался с друзьями. Но внутренние повреждения и инфекция брали свое, сообщает сайт Международная жизнь.

В конце концов, 29 января 1837 года сердце поэта остановилось. Если бы у поэта была возможность получить современную медицинскую помощь, то, возможно, Пушкин прожил бы еще много лет и написал бы еще больше великих произведений.