Дворец Меншикова в Петербурге частично закрыт на реставрацию: вот какие залы не будут работать

Дворец Меншикова, известный своим уникальным интерьером и исторической атмосферой, временно изменил порядок работы в связи с проведением реставрации. На данный момент закрыты две экспозиционные залы: прихожая (конторка) и передняя (секретарская). Эти меры направлены на сохранение исторического облика помещений и улучшение их состояния.

Работа дворца продолжается, но посещение возможно только в составе экскурсионной группы. Последний сеанс начинается в 16:30, а приобрести билеты можно исключительно на выбранный день и время. Для детей до 18 лет также требуется отдельный билет с экскурсионным обслуживанием.

Цены на билеты остаются фиксированными — 700 рублей за экскурсионное обслуживание. Более подробную информацию о социальных программах и правилах посещения можно найти на официальном сайте музея.

Кроме того, использование средств индивидуальной защиты носит рекомендательный характер, что позволяет посетителям чувствовать себя комфортно в текущих условиях. Дворец расположен недалеко от станций метро «Адмиралтейская» и «Невский проспект», что делает его легко доступным для гостей города.

Реставрационные работы во дворце — это шаг к сохранению культурного наследия. Несмотря на временные ограничения, посетители могут насладиться другими экспозициями, которые продолжают работать в обычном режиме.