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Дворники, доставщики и не только: самые почитаемые профессии из прошлого Петербурга

18 января 2025 11:03
Дворник в дореволюционном Петербурге
Дворники, доставщики и не только: самые почитаемые профессии из прошлого Петербурга
Фото Городовой.ру

Сейчас не считаются престижными, а ведь у них большая история.

Жизнь в дореволюционном Петербурге была бы немыслима без людей, выполнявших тяжёлую, но крайне важную работу, обеспечивающую функционирование огромного города. Эти профессии, зачастую малозаметные в повседневной суете, являлись основой городского уклада. Вот несколько интересных фактов о таких профессиях.

Дворники

  • Роль в обществе: Дворники отвечали не только за чистоту дворов и улиц, но также за учёт жильцов, регистрацию их проживания и поддержание порядка. Они тесно сотрудничали с полицией, передавая информацию о возможных правонарушениях.
  • Социальный статус: Работа дворника считалась почётной и нередко передавалась из поколения в поколение. Дворники жили на территории, за которую отвечали, в специально оборудованных дворницких.
  • Отличительные знаки: Дворники носили специальные жетоны как удостоверение личности.

Фонарщики

  • Задачи: До появления электрических фонарей они ежедневно зажигали и тушили газовые или керосиновые фонари, следили за их исправностью и чистотой.
  • Значимость: Работа фонарщиков была особенно важна в зимние месяцы, когда световой день был коротким, а улицы нуждались в хорошем освещении.

Водовозы и водоносы

  • Город без водопровода: До широкого распространения водопроводной системы воду доставляли водоносы и водовозы. Они набирали её в реках или на специальных водокачках и доставляли в дома.
  • Работа «по умолчанию»: У водоносов были постоянные клиенты, которые получали воду регулярно. Многие использовали бочки, перевозимые на повозках.

Заготовщики льда

  • Использование льда: Лёд применялся для хранения продуктов в ледниках, а также в ресторанах, магазинах и на складах. Его заготавливали зимой на реках, в основном на Неве, где вода считалась более чистой.
  • Трудности работы: Ледорубы трудились в тяжёлых условиях, вытаскивая ледяные блоки и доставляя их в город.

Золотари

  • Санитары города: Они очищали выгребные ямы и вывозили отходы в специальные места, например, на баржи или бесхозные поля за пределами города.
  • Работа ночью: Чтобы не создавать неудобств для горожан, золотари начинали работу после заката.

Другие профессии

  • Коробейники: Продавцы мелкого товара, которые ходили по улицам с коробами на плечах.
  • Газетчики: Распространяли свежие выпуски газет на улицах города.
  • Извозчики: Обеспечивали транспортировку людей и грузов.
  • Катальщики: Помогали богатым дамам кататься на коньках или санях в парках.

Эти профессии ушли в прошлое, но их наследие до сих пор можно увидеть в архитектуре города, старых фотографиях и воспоминаниях. Если вас заинтересует более подробное описание или рассказы о других профессиях, я с радостью подготовлю продолжение!

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество ИсторииСанкт-Петербург
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