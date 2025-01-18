Дворники, доставщики и не только: самые почитаемые профессии из прошлого Петербурга

Жизнь в дореволюционном Петербурге была бы немыслима без людей, выполнявших тяжёлую, но крайне важную работу, обеспечивающую функционирование огромного города. Эти профессии, зачастую малозаметные в повседневной суете, являлись основой городского уклада. Вот несколько интересных фактов о таких профессиях.
Дворники
- Роль в обществе: Дворники отвечали не только за чистоту дворов и улиц, но также за учёт жильцов, регистрацию их проживания и поддержание порядка. Они тесно сотрудничали с полицией, передавая информацию о возможных правонарушениях.
- Социальный статус: Работа дворника считалась почётной и нередко передавалась из поколения в поколение. Дворники жили на территории, за которую отвечали, в специально оборудованных дворницких.
- Отличительные знаки: Дворники носили специальные жетоны как удостоверение личности.
Фонарщики
- Задачи: До появления электрических фонарей они ежедневно зажигали и тушили газовые или керосиновые фонари, следили за их исправностью и чистотой.
- Значимость: Работа фонарщиков была особенно важна в зимние месяцы, когда световой день был коротким, а улицы нуждались в хорошем освещении.
Водовозы и водоносы
- Город без водопровода: До широкого распространения водопроводной системы воду доставляли водоносы и водовозы. Они набирали её в реках или на специальных водокачках и доставляли в дома.
- Работа «по умолчанию»: У водоносов были постоянные клиенты, которые получали воду регулярно. Многие использовали бочки, перевозимые на повозках.
Заготовщики льда
- Использование льда: Лёд применялся для хранения продуктов в ледниках, а также в ресторанах, магазинах и на складах. Его заготавливали зимой на реках, в основном на Неве, где вода считалась более чистой.
- Трудности работы: Ледорубы трудились в тяжёлых условиях, вытаскивая ледяные блоки и доставляя их в город.
Золотари
- Санитары города: Они очищали выгребные ямы и вывозили отходы в специальные места, например, на баржи или бесхозные поля за пределами города.
- Работа ночью: Чтобы не создавать неудобств для горожан, золотари начинали работу после заката.
Другие профессии
- Коробейники: Продавцы мелкого товара, которые ходили по улицам с коробами на плечах.
- Газетчики: Распространяли свежие выпуски газет на улицах города.
- Извозчики: Обеспечивали транспортировку людей и грузов.
- Катальщики: Помогали богатым дамам кататься на коньках или санях в парках.
Эти профессии ушли в прошлое, но их наследие до сих пор можно увидеть в архитектуре города, старых фотографиях и воспоминаниях. Если вас заинтересует более подробное описание или рассказы о других профессиях, я с радостью подготовлю продолжение!