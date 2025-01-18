Дворники, доставщики и не только: самые почитаемые профессии из прошлого Петербурга

Сейчас не считаются престижными, а ведь у них большая история.

Жизнь в дореволюционном Петербурге была бы немыслима без людей, выполнявших тяжёлую, но крайне важную работу, обеспечивающую функционирование огромного города. Эти профессии, зачастую малозаметные в повседневной суете, являлись основой городского уклада. Вот несколько интересных фактов о таких профессиях.

Дворники

Роль в обществе : Дворники отвечали не только за чистоту дворов и улиц, но также за учёт жильцов, регистрацию их проживания и поддержание порядка. Они тесно сотрудничали с полицией, передавая информацию о возможных правонарушениях.

: Дворники отвечали не только за чистоту дворов и улиц, но также за учёт жильцов, регистрацию их проживания и поддержание порядка. Они тесно сотрудничали с полицией, передавая информацию о возможных правонарушениях. Социальный статус : Работа дворника считалась почётной и нередко передавалась из поколения в поколение. Дворники жили на территории, за которую отвечали, в специально оборудованных дворницких.

: Работа дворника считалась почётной и нередко передавалась из поколения в поколение. Дворники жили на территории, за которую отвечали, в специально оборудованных дворницких. Отличительные знаки: Дворники носили специальные жетоны как удостоверение личности.

Фонарщики

Задачи : До появления электрических фонарей они ежедневно зажигали и тушили газовые или керосиновые фонари, следили за их исправностью и чистотой.

: До появления электрических фонарей они ежедневно зажигали и тушили газовые или керосиновые фонари, следили за их исправностью и чистотой. Значимость: Работа фонарщиков была особенно важна в зимние месяцы, когда световой день был коротким, а улицы нуждались в хорошем освещении.

Водовозы и водоносы

Город без водопровода : До широкого распространения водопроводной системы воду доставляли водоносы и водовозы. Они набирали её в реках или на специальных водокачках и доставляли в дома.

: До широкого распространения водопроводной системы воду доставляли водоносы и водовозы. Они набирали её в реках или на специальных водокачках и доставляли в дома. Работа «по умолчанию»: У водоносов были постоянные клиенты, которые получали воду регулярно. Многие использовали бочки, перевозимые на повозках.

Заготовщики льда

Использование льда : Лёд применялся для хранения продуктов в ледниках, а также в ресторанах, магазинах и на складах. Его заготавливали зимой на реках, в основном на Неве, где вода считалась более чистой.

: Лёд применялся для хранения продуктов в ледниках, а также в ресторанах, магазинах и на складах. Его заготавливали зимой на реках, в основном на Неве, где вода считалась более чистой. Трудности работы: Ледорубы трудились в тяжёлых условиях, вытаскивая ледяные блоки и доставляя их в город.

Золотари

Санитары города : Они очищали выгребные ямы и вывозили отходы в специальные места, например, на баржи или бесхозные поля за пределами города.

: Они очищали выгребные ямы и вывозили отходы в специальные места, например, на баржи или бесхозные поля за пределами города. Работа ночью: Чтобы не создавать неудобств для горожан, золотари начинали работу после заката.

Другие профессии

Коробейники : Продавцы мелкого товара, которые ходили по улицам с коробами на плечах.

: Продавцы мелкого товара, которые ходили по улицам с коробами на плечах. Газетчики : Распространяли свежие выпуски газет на улицах города.

: Распространяли свежие выпуски газет на улицах города. Извозчики : Обеспечивали транспортировку людей и грузов.

: Обеспечивали транспортировку людей и грузов. Катальщики: Помогали богатым дамам кататься на коньках или санях в парках.

Эти профессии ушли в прошлое, но их наследие до сих пор можно увидеть в архитектуре города, старых фотографиях и воспоминаниях. Если вас заинтересует более подробное описание или рассказы о других профессиях, я с радостью подготовлю продолжение!