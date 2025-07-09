Дядя Сэм от Фаберже: как уникальная фигурка из Петербурга может стать миллиардным сокровищем

Все мы знаем Карла Фаберже и его знаменитые пасхальные яйца. Однако ювелир изготавливал и другие интересные вещи.

Сейчас в Петербурге продается уникальная фигурка, созданная самим Фаберже в 1909 году — и это не просто красивая вещица, а настоящий символ Америки в миниатюре: «Дядя Сэм» в образе Авраама Линкольна.

Кто такой «Дядя Сэм» и почему он в России?

Образ «Дяди Сэма» — это не просто американский фольклорный персонаж, а символ США, который появился еще во время войны 1812 года и стал настоящей иконой американской идентичности.

А вот то, что именно Карл Фаберже, русский ювелир с европейским образованием и безупречным вкусом, создал такую фигурку — это редкость.

Фаберже был мастером, который умел превращать камни и металл в настоящие произведения искусства.

Он не ограничивался только пасхальными яйцами — в его мастерских рождались и другие фантазийные работы, в том числе с национальными образами разных стран.

Почему эта фигурка уникальна?

Фаберже сделал около 50 подобных фигурок с разными национальными типажами, но «Дядя Сэм» — единственная американская и единственная в своем роде.

Она выполнена из множества редких и дорогих материалов: оникс, лазурит из Афганистана, авантюриновый кварц, обсидиан, яшма, а глаза — из васильковых кашмирских сапфиров.

На ноге стоит подпись самого Фаберже, что подтверждает подлинность и мастерство исполнения.

История владения и цена

Фигурка более 100 лет хранилась в семье Вандербильтов — одной из самых известных американских династий, символа богатства и влияния. В 1909 году фигурка была продана.

Сегодня же ее оценочная стоимость может достигать миллиарда рублей — около 13 миллионов долларов, а стартовая цена продажи в Петербурге — 50 миллионов рублей.

Для сравнения, похожие работы Фаберже на аукционах в Нью-Йорке уходили за 5,6 миллиона долларов около 15 лет назад.

Почему фигурка продается в Петербурге?

Продажей занимается художник Алексей Сергиенко по просьбе иностранного коллекционера российского происхождения — нынешнего владельца. Если не найдутся покупатели, планируется аукцион, пишет КП-Петербург.

Немного о самом Фаберже

Карл Фаберже — не просто ювелир, а настоящий художник, который умел сочетать традиции и новаторство.

Он родился в Санкт-Петербурге в 1846 году, получил образование в Германии и Франции, изучал мастерство в разных странах Европы и вернулся в Россию, чтобы возглавить семейное дело.

Необычный лот на продажу

Недавно на популярной площадке объявлений продавали автограф самого Петра I, основателя Санкт-Петербурга. Документ, на котором стоит подпись, датирован 10 января 1708 года и адресован королю Пруссии Фридриху Вильгельму I.

Что особенно интересно, владелец реликвии утверждает, что подлинность подтверждена экспертными заключениями. Цена за такой уникальный автограф — 10 миллионов рублей.

Это еще один пример того, как Петербург хранит и привлекает внимание к бесценным историческим артефактам, которые связаны с великими личностями и событиями прошлого.