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Контроль за собственниками квартир: теперь курильщикам надо контролировать, куда плывет их дым

16 мая 2025 10:31
Деньги, сигарета
Контроль за собственниками квартир: теперь курильщикам надо контролировать, куда плывет их дым
Городовой ру

Теперь курильщикам нужно быть осторожнее.

С 2025 года в России начали действовать новые правила, которые могут привести к штрафам за курение даже в собственной квартире. Если табачный дым из вашего жилища попадает в подъезд или к соседям — это уже считается нарушением, и за это могут оштрафовать. Что делать, чтобы избежать проблем?

Почему курение в квартире теперь может быть наказуемо?

Раньше казалось, что в своей квартире можно делать все что угодно. Но теперь ситуация изменилась. Если дым от сигарет выходит из вашей квартиры и проникает в общие зоны дома — подъезд, лестничную клетку, лифт или, что еще хуже, в квартиры соседей — это считается нарушением санитарных норм и прав соседей на комфорт и здоровье.

Пассивное курение вредно, особенно для детей, пожилых людей и тех, кто болеет. Запах дыма мешает жить, так как оседает на стенах, мебели, одежде. Также если кто-то курит на общем балконе, думая, что это не подъезд и ничего страшного — это ошибочное мнение. За такое тоже могут оштрафовать.

Адвокат Елена Понамарева рассказала «Городовому», как могут наказать за курение в своей квартире.

«Дом — это личное пространство, где курильщик вправе самостоятельно решать, можно ли ему курить. Но если табачный дым проникает в чужую квартиру, это нарушает право живущих там людей на благоприятную окружающую среду. Это статья 6.24 КоАП РФ, за нарушение запрета органы власти могут наложить административный штраф на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. Вейпы и айкосы приравнены к сигаретам. Поэтому не имеет значения, что курить — запреты на курение едины», — отмечает эксперт.

Как доказать, что сосед курит и дым попадает к вам?

Обычно соседи жалуются в управляющую компанию, которая проводит беседы с курильщиком. Если проблема не решается, жалоба направляется участковому или в Роспотребнадзор. Доказательствами считаются фото, видео, свидетельские показания.

Закон касается именно табачного дыма, так как он признан опасным для здоровья. Запахи от готовки, например, жареного лука, хоть и неприятны, но не подпадают под эти нормы.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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