Единая карта петербуржца: как одна карта открывает двери в метро, музей и даже библиотеку

В Санкт-Петербурге «Единая карта петербуржца» (ЕКП) становится настоящим универсальным помощником для жителей города.
Теперь она не только служит проездным и банковской картой, но и может использоваться как полноценный читательский билет в более чем 200 городских библиотеках.
Что такое «Единая карта петербуржца»?
ЕКП — это не просто карта, а многофункциональный электронный документ, который объединяет сразу несколько важных функций.
Это проездной в метро и наземном транспорте, полис обязательного медицинского страхования (ОМС), школьное питание и многое другое. А теперь даже электронный дневник для детей.
Карта выпускается с фотографией владельца и содержит все необходимые данные, что значительно упрощает жизнь горожанам.
Как карта помогает экономить?
Одно из главных преимуществ карты — экономия. Например, проезд в метро с ЕКП стоит 56 рублей вместо 81 рубля за разовый билет, а в наземном транспорте — 45–50 рублей вместо 75.
Это особенно выгодно для пенсионеров, студентов и льготных категорий, для которых доступны специальные тарифы и дополнительные скидки.
Кроме того, карта поддерживает бесконтактную оплату через, что позволяет оплачивать проезд и покупки прямо со смартфона через приложение Mir Pay.
Скидки и бонусы для держателей карты
Помимо транспорта, ЕКП дает скидки и бонусы в магазинах, кафе, театрах, музеях и других учреждениях города. Например, держатели карты могут сэкономить от 2 до 50% на билетах в культурные заведения.
Для пожилых людей выпускается специальный дизайн карты — «Серебряный возраст», который дополнительно предоставляет электронный сертификат на 1500 рублей для покупки билетов в музеи Петербурга.
Новая функция: читательский билет в библиотеке
Что касается нововведения с библиотеками, теперь «Единая карта петербуржца» позволяет легко и быстро оформлять читательский билет онлайн, просматривать каталоги, заказывать и продлевать книги через личный кабинет, пишет Фонтанка.
Кроме того, с мая 2025 года Петербург и Ленинградская область работают над созданием единой карты агломерации, что в будущем позволит использовать все преимущества ЕКП и ее сервисов, включая библиотечный.
Как получить «Единую карту петербуржца»?
Она доступна всем жителям Петербурга от 14 лет, а также родителям для оформления карт детям. Оформление происходит в отделениях банков.
Для этого нужно прийти лично с паспортом и СНИЛС, заполнить анкету и подождать до двух недель, пока карта будет готова.
Карта бесплатна, а ее использование помогает не только экономить, но и получать доступ к множеству городских услуг в одном месте.