Единая карта петербуржца: как одна карта открывает двери в метро, музей и даже библиотеку

В Санкт-Петербурге «Единая карта петербуржца» (ЕКП) становится настоящим универсальным помощником для жителей города.

Теперь она не только служит проездным и банковской картой, но и может использоваться как полноценный читательский билет в более чем 200 городских библиотеках.

Что такое «Единая карта петербуржца»?

ЕКП — это не просто карта, а многофункциональный электронный документ, который объединяет сразу несколько важных функций.

Это проездной в метро и наземном транспорте, полис обязательного медицинского страхования (ОМС), школьное питание и многое другое. А теперь даже электронный дневник для детей.

Карта выпускается с фотографией владельца и содержит все необходимые данные, что значительно упрощает жизнь горожанам.

Как карта помогает экономить?

Одно из главных преимуществ карты — экономия. Например, проезд в метро с ЕКП стоит 56 рублей вместо 81 рубля за разовый билет, а в наземном транспорте — 45–50 рублей вместо 75.

Это особенно выгодно для пенсионеров, студентов и льготных категорий, для которых доступны специальные тарифы и дополнительные скидки.

Кроме того, карта поддерживает бесконтактную оплату через, что позволяет оплачивать проезд и покупки прямо со смартфона через приложение Mir Pay.

Скидки и бонусы для держателей карты

Помимо транспорта, ЕКП дает скидки и бонусы в магазинах, кафе, театрах, музеях и других учреждениях города. Например, держатели карты могут сэкономить от 2 до 50% на билетах в культурные заведения.

Для пожилых людей выпускается специальный дизайн карты — «Серебряный возраст», который дополнительно предоставляет электронный сертификат на 1500 рублей для покупки билетов в музеи Петербурга.

Новая функция: читательский билет в библиотеке

Что касается нововведения с библиотеками, теперь «Единая карта петербуржца» позволяет легко и быстро оформлять читательский билет онлайн, просматривать каталоги, заказывать и продлевать книги через личный кабинет, пишет Фонтанка.

Кроме того, с мая 2025 года Петербург и Ленинградская область работают над созданием единой карты агломерации, что в будущем позволит использовать все преимущества ЕКП и ее сервисов, включая библиотечный.

Как получить «Единую карту петербуржца»?

Она доступна всем жителям Петербурга от 14 лет, а также родителям для оформления карт детям. Оформление происходит в отделениях банков.

Для этого нужно прийти лично с паспортом и СНИЛС, заполнить анкету и подождать до двух недель, пока карта будет готова.

Карта бесплатна, а ее использование помогает не только экономить, но и получать доступ к множеству городских услуг в одном месте.