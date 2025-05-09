Городовой / Общество / ЕГЭ закончится, и придет время выбирать: на эти профессии в ВУЗах самый маленький набор — идеально для тех, кто звезд с неба не хватает
Эксклюзив
Последние новости
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

ЕГЭ закончится, и придет время выбирать: на эти профессии в ВУЗах самый маленький набор — идеально для тех, кто звезд с неба не хватает

Опубликовано: 9 мая 2025 12:31
профориентирование
ЕГЭ закончится, и придет время выбирать: на эти профессии в ВУЗах самый маленький набор — идеально для тех, кто звезд с неба не хватает
Фото: Городовой.ру

Не все рождены стать новыми Ломоносовыми. Но даже в этих направлениях можно стать высокооплачиваемыми специалистами.

Поступление в вуз — серьёзный этап, и в условиях высокой конкуренции абитуриенты ищут направления, где шансов попасть на бюджет больше. На вопросы «Городового» ответила Алёна Стенина, преподаватель программы «Специалист по профориентации подростков» IPE–Academy.

Где больше бюджетных мест

По данным 2025 года, государство выделило более 619 тысяч бюджетных мест. Распределение выглядит так:

ИТ и инженерные специальности 55%
Педагогические специальности 17%
Медицинские специальности 15%

Экономические специальности

 7%
Остальные гуманитарные специальности 6%

«Опираясь на данную статистику, становится очевидно, где больше всего требуется специалистов», — отметила эксперт.

Наибольшие шансы пройти на бюджет есть у будущих инженеров, педагогов и врачей, особенно в региональных вузах, где конкуренция ниже из-за оттока абитуриентов в крупные города.

Какие направления выбирать

Алёна Стенина советует обратить внимание на направления со средними баллами:

  • Педагогика — обучение биологии, физической культуре, математике, дошкольное и начальное образование.
  • Медицина — фармация, сестринское дело, медико-профилактическое дело, физическая реабилитация, медицинская биофизика.
  • ИТ-сфера — инфокоммуникационные технологии, телекоммуникации, интернет-технологии, автоматизация систем управления, интегрированные системы летательных аппаратов.
  • Инженерные специальности — строительство судов, дорог, зданий, теплоэнергетика, криогеника, горное дело, геодезия, аграрно-пищевые технологии.

Столичные вузы и регионы

В Москве и Санкт-Петербурге традиционно высокие конкурсы даже на «непопулярные» специальности. Однако при хорошем базовом уровне знаний можно найти направления со средними баллами.

В региональных вузах шансы на бюджет выше, особенно в учебных заведениях без общежитий, военных кафедр и крупных корпоративных партнёров: там конкурсы ниже.

Итог

«Если рассматривать поступление в мае и сосредоточиться на инженерных, педагогических или медицинских специальностях, шансы пройти на бюджет будут весьма высокими», — подчеркнула эксперт.

Новости по теме
Петр I — вне конкуренции: великий император обошел других правителей в неожиданном опросе Петр I — вне конкуренции: великий император обошел других правителей в неожиданном опросе 6 апреля 2025 10:33
Сколько бюджетных мест выделили колледжам Санкт-Петербурга? Расскажем, в каких направлениях их больше и куда легче поступить Сколько бюджетных мест выделили колледжам Санкт-Петербурга? Расскажем, в каких направлениях их больше и куда легче поступить 22 января 2025 22:34
Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще