ЕГЭ закончится, и придет время выбирать: на эти профессии в ВУЗах самый маленький набор — идеально для тех, кто звезд с неба не хватает

Не все рождены стать новыми Ломоносовыми. Но даже в этих направлениях можно стать высокооплачиваемыми специалистами.

Поступление в вуз — серьёзный этап, и в условиях высокой конкуренции абитуриенты ищут направления, где шансов попасть на бюджет больше. На вопросы «Городового» ответила Алёна Стенина, преподаватель программы «Специалист по профориентации подростков» IPE–Academy.

Где больше бюджетных мест

По данным 2025 года, государство выделило более 619 тысяч бюджетных мест. Распределение выглядит так:

ИТ и инженерные специальности 55% Педагогические специальности 17% Медицинские специальности 15% Экономические специальности 7% Остальные гуманитарные специальности 6%

«Опираясь на данную статистику, становится очевидно, где больше всего требуется специалистов», — отметила эксперт.

Наибольшие шансы пройти на бюджет есть у будущих инженеров, педагогов и врачей, особенно в региональных вузах, где конкуренция ниже из-за оттока абитуриентов в крупные города.

Какие направления выбирать

Алёна Стенина советует обратить внимание на направления со средними баллами:

Педагогика — обучение биологии, физической культуре, математике, дошкольное и начальное образование.

— обучение биологии, физической культуре, математике, дошкольное и начальное образование. Медицина — фармация, сестринское дело, медико-профилактическое дело, физическая реабилитация, медицинская биофизика.

— фармация, сестринское дело, медико-профилактическое дело, физическая реабилитация, медицинская биофизика. ИТ-сфера — инфокоммуникационные технологии, телекоммуникации, интернет-технологии, автоматизация систем управления, интегрированные системы летательных аппаратов.

— инфокоммуникационные технологии, телекоммуникации, интернет-технологии, автоматизация систем управления, интегрированные системы летательных аппаратов. Инженерные специальности — строительство судов, дорог, зданий, теплоэнергетика, криогеника, горное дело, геодезия, аграрно-пищевые технологии.

Столичные вузы и регионы

В Москве и Санкт-Петербурге традиционно высокие конкурсы даже на «непопулярные» специальности. Однако при хорошем базовом уровне знаний можно найти направления со средними баллами.

В региональных вузах шансы на бюджет выше, особенно в учебных заведениях без общежитий, военных кафедр и крупных корпоративных партнёров: там конкурсы ниже.

Итог