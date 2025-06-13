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«Рвота, диарея, боли в животе»: чем грозит египетская клубника, которая попала на прилавки Петербурга

Опубликовано: 13 июня 2025 23:02
клубника опасная
«Рвота, диарея, боли в животе»: чем грозит египетская клубника, которая попала на прилавки Петербурга
globallookpress/Belkin Alexey

Симптомы и последствия употребления некачественной клубники.

На прилавки магазинов попала опасная египетская клубника. В ней обнаружили превышенное в 14 раз содержание плесени. Чем опасна такая ягода? На вопросы портала «Городовой» ответила терапевт Юлия Маршинцева рассказавшая о рисках связанных с плесневелой клубникой и о том как обезопасить себя от отравления.

Плесень враг здоровья даже в микродозах

Маршинцева Юлия
Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог
«По поводу плесени. Грибы плесневые. На самом деле в любом месте скажем так где бы они ни были это все вредно. В том числе и на продуктах питания и также это если на стенах где-то мы вдыхаем. В общем-то это небезопасно», — поясняет Юлия Маршинцева.

Плесень — это не просто неприятный налет, это токсичные грибы которые могут нанести серьезный вред здоровью.

Плесень и подпорченная ягода двойной удар

«Тем более если это употреблять с едой в виде фруктов мало того что это влияние самой плесени и самих грибов идет как токсическое, так еще и там, где они находятся, как правило, этот фрукт или ягода в данном случае клубника она уже является подпорченной. Поэтому помимо плесени еще само состояние этой ягоды может вызывать тоже отравление», — предупреждает терапевт.

То есть плесневелая клубника это не только токсины но и сама испорченная ягода которая может усугубить отравление.

Симптомы отравления как распознать опасность

«Если это видимая плесень, понятно что никто ее не купит, но возможно, что было неправильное хранение этой ягоды. Тем самым это мы могли увидеть, когда проверку проходил продукт. Поэтому, если это действительно доказано и это содержится, то в идеале, конечно, есть это не нужно. Как говорится, если самой видимой плесени нет, а только вот при исследовании продукта выявилось, то возможно что ничего не будет. Но если съесть побольше конечно же симптомы отравления наверняка появятся. Это, как правило, рвота диарея боли в животе. Это минимум. Плюс повышение температуры тела может быть. И симптомы этой интоксикации могут длиться даже несколько дней», — рассказывает Юлия Маршинцева.

Плесень все зависит от количества

«Но это на самом деле минимальное что можно получить при отравлении плесенью. Тут все тоже так же как в вирусе. Все зависит от количества, сколько человек принял этой плесени. Понятно что если килограмм съесть клубники, то наверняка бесследно не пройдет это. Организм отреагирует. Понятное дело, что либо есть всю ягоду в плесени, либо все-таки какая-то микроскопическая дозировка плесени. Все зависит от объема съеденного»,— объясняет эксперт.

Плесень — враг дыхательной системы и не только.

«В любом случае надо организму избегать плесневых грибов, потому что иногда это вызывает бронхиты, фаренгиты, пневмонии и астмы. При принятии внутрь продукты с плесенью вызывают конечно отравление. Поэтому это важно», — подчеркивает Юлия Маршинцева.

Плесень может вызывать не только отравление, но и более серьезные заболевания дыхательных путей и даже обострение астмы.

Как выбрать безопасную клубнику

Чтобы избежать отравления следует тщательно выбирать клубнику, обращая внимание на ее внешний вид, запах и состояние. Не надо покупать ягоды, на которых есть признаки плесени гнили или повреждений. Перед употреблением клубнику необходимо тщательно вымыть, а в случае сомнений лучше вообще отказаться от ее употребления.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
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