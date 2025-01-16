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Как 17 января узнать, сбудется ли мечта

16 января 2025 20:16
Женщина, звездное небо
Как 17 января узнать, сбудется ли мечта
Городовой ру

Нужно лишь захотеть и звезды все откроют.

17 января — особенный день, когда звезды и природа помогают заглянуть в будущее и понять, сбудется ли ваше заветное желание. Народные приметы и астрологические традиции предлагают несколько простых ритуалов, которые помогут петербуржцам настроиться на исполнение мечты.

Начните утро с сосредоточения на своей мечте. Подумайте о желании, которое вы хотите исполнить, и искренне попросите Вселенную дать вам знак. Важно быть настроенным на положительные эмоции и открыться возможностям, которые могут появиться в течение дня.

Какие приметы обещают удачу?

  • Ясная ночь и звезды. Если ночь с 16 на 17 января была ясной, это хороший знак, что желание исполнится.
  • Звездопад. Если вам посчастливилось увидеть падающую звезду, не упустите момент загадать желание — считается, что оно обязательно сбудется.
  • Погода днем. Легкий теплый ветер предвещает благоприятные перемены, а холодный и сильный намекает на необходимость приложить усилия для достижения цели.

Ритуал для усиления магии дня

  1. Зажгите свечу.
  2. Напишите свое желание на листке бумаги.
  3. Подержите листок над пламенем (не поджигая) и произнесите слова: «Мечта моя заветная, звездам расскажи, дорогу к себе открой и путь мне покажи».
  4. Спрячьте листок в надежное место.

17 января — это день, когда важно не только прислушиваться к приметам, но и поверить в себя. Пусть звезды направляют вас на правильный путь, а мечты становятся реальностью.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургПриметы
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