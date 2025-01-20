Есть сразу несколько вариантов, но среди них нет авто: в честь чего назвали Автово в Петербурге

Название района Автово вызывает у многих удивление — как связано слово «авто» с историческим районом Петербурга? Но история этого топонима уходит корнями в допетровские времена.

Легенды и происхождение названия

Существует популярная легенда, согласно которой название района связано с наводнением 1824 года. Говорят, что когда император Петр I подъехал к крестьянам, пострадавшим от бедствия, старик из толпы, дрожа от страха, начал рассказывать: «У афтова дом, амбар с пшеницей и коровник смыло…». Император якобы рассмеялся и распорядился помочь всем пострадавшим. Однако эта версия — не более чем красивая сказка.

На самом деле, на шведских картах 1699 года это место уже значилось как Autovo. Название, вероятно, происходит от финского слова autio — «пустошь», «безлюдный». Район действительно часто заливало водой, что делало его малопригодным для жизни. Другая версия связывает название с финским словом otava — «медведь», намекая на густые леса, где могли водиться эти животные.

Историческое значение

Долгое время Автово оставалось сельскохозяйственной территорией, жители которой поставляли молоко и овощи в Петербург. С развитием промышленности в XIX веке сюда был перенесен чугунолитейный завод, ставший впоследствии знаменитым Путиловским, а ныне известным как Кировский завод.

Район сильно пострадал во время Великой Отечественной войны и был заново отстроен, став важным промышленным и жилым центром Петербурга.