Этим супом опохмелялись еще до постройки Санкт-Петербурга: спас не одну тысячу людей

В XVII веке, когда о медикаментах от похмелья не слышали, а водку запивали не соком, а квасом, у русских был свой действенный способ прийти в себя после весёлых застолий. Его так и называли — «похмелка». Этот холодный суп не просто освежал, а буквально возвращал к жизни.
Что такое «похмелка»
Слово может звучать как шутка, но на самом деле это реальное блюдо, зафиксированное в дореволюционных источниках. Историк русской кухни Павел Сюткин называет похмелку «ядрёной соляной аптекой».
Основу супа составляли квас, огуречный рассол, уксус, тёртый хрен, лук и пряности. По желанию добавлялись варёное мясо, яйца и даже щепотка сахара — для баланса вкуса.
Суп ели холодным — ложками или прямо из кружки. Каждый компонент имел свою функцию: квас освежал, рассол восстанавливал водно-солевой баланс, хрен взбадривал, а лук, как говорили, «прочищал голову».
Первые упоминания — 1675 год
О похмелке упоминает Бальтазар Койэтт, участник нидерландской делегации в Москву в 1675 году. Он с удивлением описывал, как русские «на следующий день после чрезмерного пития» готовили себе бодрящий суп из кваса, огурцов, уксуса, чеснока и перца.
Для иностранцев это выглядело экзотически, но эффект, судя по отзывам, был убедительным.
Почему забыли?
Со временем «похмелку» вытеснили более «цивилизованные» блюда — окрошка, рассольник, щи. В трактирах и домах рецепт исчез, но само слово «похмелка» продолжило жить в народе как обозначение утреннего спасения.
Хотя изначальный рецепт утрачен, на основе исторических упоминаний можно легко воссоздать это блюдо сегодня.
Рецепт «Похмелки» — восстановленный
Ингредиенты:
- 0,5 л домашнего хлебного кваса
- 100 мл огуречного рассола
- 1 ч. л. тёртого хрена
- 1 мелко нарезанная луковица
- 1 ч. л. яблочного или винного уксуса
- Соль, перец — по вкусу
- По желанию: варёное яйцо и отварное мясо (баранина или язык)
Приготовление:
- Влить рассол и уксус в квас, добавить хрен и лук.
- Нарезать и добавить мясо и яйцо (если используются).
- Приправить солью и перцем.
- Охладить минимум полчаса.
- Подавать холодным с чёрным хлебом.
Такое блюдо вряд ли подадут в ресторане, но его эффект проверен веками. Похмелка — это история, культура и спасение в одной кружке.