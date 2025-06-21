Этим супом опохмелялись еще до постройки Санкт-Петербурга: спас не одну тысячу людей

7 ингредиентов и вы воскреснете после бурного вечера.

В XVII веке, когда о медикаментах от похмелья не слышали, а водку запивали не соком, а квасом, у русских был свой действенный способ прийти в себя после весёлых застолий. Его так и называли — «похмелка». Этот холодный суп не просто освежал, а буквально возвращал к жизни.

Что такое «похмелка»

Слово может звучать как шутка, но на самом деле это реальное блюдо, зафиксированное в дореволюционных источниках. Историк русской кухни Павел Сюткин называет похмелку «ядрёной соляной аптекой».

Основу супа составляли квас, огуречный рассол, уксус, тёртый хрен, лук и пряности. По желанию добавлялись варёное мясо, яйца и даже щепотка сахара — для баланса вкуса.

Суп ели холодным — ложками или прямо из кружки. Каждый компонент имел свою функцию: квас освежал, рассол восстанавливал водно-солевой баланс, хрен взбадривал, а лук, как говорили, «прочищал голову».

Первые упоминания — 1675 год

О похмелке упоминает Бальтазар Койэтт, участник нидерландской делегации в Москву в 1675 году. Он с удивлением описывал, как русские «на следующий день после чрезмерного пития» готовили себе бодрящий суп из кваса, огурцов, уксуса, чеснока и перца.

Для иностранцев это выглядело экзотически, но эффект, судя по отзывам, был убедительным.

Почему забыли?

Со временем «похмелку» вытеснили более «цивилизованные» блюда — окрошка, рассольник, щи. В трактирах и домах рецепт исчез, но само слово «похмелка» продолжило жить в народе как обозначение утреннего спасения.

Хотя изначальный рецепт утрачен, на основе исторических упоминаний можно легко воссоздать это блюдо сегодня.

Рецепт «Похмелки» — восстановленный

Ингредиенты:

0,5 л домашнего хлебного кваса

100 мл огуречного рассола

1 ч. л. тёртого хрена

1 мелко нарезанная луковица

1 ч. л. яблочного или винного уксуса

Соль, перец — по вкусу

По желанию: варёное яйцо и отварное мясо (баранина или язык)

Приготовление:

Влить рассол и уксус в квас, добавить хрен и лук. Нарезать и добавить мясо и яйцо (если используются). Приправить солью и перцем. Охладить минимум полчаса. Подавать холодным с чёрным хлебом.

Такое блюдо вряд ли подадут в ресторане, но его эффект проверен веками. Похмелка — это история, культура и спасение в одной кружке.