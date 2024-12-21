Это сейчас ее называют Фонтанкой: в древности река Петербурга носила унизительное название

Фонтанка — одна из главных рек Петербурга, чьё название давно стало привычным. Но её история куда интереснее, чем может показаться на первый взгляд. За несколько столетий река сменила несколько имен, от Безымянного ерика до Голодуши, и только потом стала Фонтанной речкой, или Фонтанкой.

Почему Фонтанка?

Своё современное название река получила благодаря фонтанам Летнего сада. В начале XVIII века вода для них подавалась именно из Фонтанной речки. Постепенно название сократилось до привычной нам Фонтанки. Кстати, тогда же начала складываться петербургская традиция добавлять к названиям рек уменьшительные суффиксы — отсюда и эта «-ка» на конце.

Откуда взялось имя Голодуша?

Одно из старинных названий Фонтанки — Голодуша. Оно встречается в писцовых книгах XVI века. Хотя точных сведений о его происхождении нет, есть версия, что оно связано со словом «голодуша», которое в словаре Владимира Даля означает «скудость в пище». В старину Фонтанка была заболоченной, заросшей рекой с грязной водой и бедной фауной. В такой реке сложно было найти пропитание, что, вероятно, и стало причиной её прежнего имени.

Сейчас трудно представить, что эта живописная река когда-то ассоциировалась с бедностью и убогостью. Но история её названий — яркое напоминание о том, как сильно Петербург менялся за века.